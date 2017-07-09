‘HAVUZ PROBLEMİ’ çözüldü

60 Evler’de inşaatı biten ve hizmete hazır hale gelen yüzme havuzunun açılış töreni için tatlı bir heyecan var.

KYK Başkanı ve yazarımız Işıl Bozca, adeta sabahlara kadar çalışıyor. 60 Evler’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyesi ve KYK ile ortaklaşa yapılan havuz için rötuş gerçekleştiriliyor. Açılışın bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.