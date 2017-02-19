Havuz suyu operatörleri KO-MEK’te yetişti

İstihdama yönelik açtığı kurslar ile binlerce vatandaşı iş sahibi yapan KO-MEK Havuz Suyu Operatörü olarak çalışmak isteyenlere eğitim verdi

Binlerce vatandaşımıza eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) istihdama yönelik açtığı kurslar ile iş sahibi yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almaları gerekiyor. Bu alanda gelen isteklere kayıtsız kalmayan KO-MEK il genelinde talepleri toplayarak, en kısa sürede eğitimlere başladı. Seka Kaynak Atölyesinde açılan ve 48 saat devam eden kurslarda; havuz suyunun kimyasal bakımı, havuz suyu temizliği, havuz suyu dolumu ve hazırlanışı ve havuz suyu araç ve gereçlerinin bakımı gibi konularda eğitim verilmekte. İlk etapta 25 kişinin katıldığı eğitimlerde kursiyerler burada aldığı sertifika ile bu alanda kolaylıkla iş sahibi olabilecek.