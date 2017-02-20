Havva Hanım'ın arkadaşları, bu güzel ve özel gün için özel pasta yaptırdı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Havva Hanım'a arkadaşları hep birlikte ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulunarak, bu güzel ana ortak oldular. Eşi Metin Türedi de Havva Hanım'ın en özel gününü güzel bir mekanda kutladı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Havva hanım, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ve arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.
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Havva Türedi'ye güzel kutlama
Milli tenisçi ve diyetisyen doktoru Havva Türedi için, özel mekanda doğum günü kutlaması yapıldı.
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