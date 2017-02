Hakan Yağcıoğlu

Nil’in nefis şarkısı dilimde son günlerde…

Hayat dediğin bir anlık buluşma…

Sonra elveda…

Her an herkesin başına her şey gelebilir bu ülkede…

Bunun için Sırat Köprüsü’nden geçiyor gibiyiz hepimiz…

***

Ülkenin gidişatı konusunda tam bir kaos ortamı var…

Yarın ne olacağını kimse bilmiyor…

Referandum adeta seçim havasına sokuluyor…

Halbuki bu bir seçim değil, bir halk kararı…

Seçim sonra…

Çünkü yeni anayasayla beraber siyasi sistem de değişecek…

Bunun sonucunda da seçimler farklı olacak…

Ama bu bir ülke seçimi değil…

Bunu iyi algılamak ve ona göre adım atmak gerekiyor…

Ülke içerisindeki kutuplaşmalar da baş ağrıtabilir…

Dedim ya…

Ülke tam bir Sırat Köprüsü’nden geçiyor…

***

Bunun içerisinde de futbol ligleri geriliyor...

Her an her maçta olay çıkabilir…

Kocaelispor bu ortamda Van’a gidiyor…

Gergin ir yöre…

Orada olabilecek her türlü olay, Kocaelispor’un da başını ağrıtır…

Bunun için sıkı bir çalışma yapmak gerekiyor…

Disiplini neden bırakmamak ve sağduyulu davranmak gerekiyor…

***

Van maçı bir futbol maçından öte anlamlar taşıyor…

Kocaelispor defalarca geldi bu deplasmana…

Süper Lig’deyken…

1.Lig’deyken…

Çok ilginç maçlar oynadı…

Mustafa Denizli ‘Van da neresi yahu?’ deyince büyük tepki almıştı ve zamanın Kocaelispor teknik direktörüydü…

Sonra da yanlış anlaşıldığını cümle aleme anlatmaya çabaladı…

Kocaelispor ile Van arasında sürekli sıcak diyaloglar oldu…

Futbolcu alış verişleri oldu…

Van deplasmanlarına iki gün önceden gidilirdi eskiden…

Bol bol tarihi yerler geziliyor ve ortak yemekler yenirdi…

Bakalım bu kez nasıl bir ortamda karşılayacak Vanspor, Kocaelispor’u…

Kentimizde bir çok Vanlı işadamı ve işçi kardeşimiz var...

İç içe geçmişiz…

Ben inanıyorum ki, dostluk içerisinde bir maç olacak ve hak eden hak ettiğini alacak…

İyi olan kazansın…

Yeter ki hakem işin tuzu biberi olmasın…

Huzurlu bir maç ve zevkli bir karşılaşma diliyorum…