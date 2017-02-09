  • BIST 88.791
  • Altın 147,037
  • Dolar 3,6796
  • Euro 3,9324
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 7 °C

Hayat dediğin bir anlık buluşma…

» »
Hakan Yağcıoğlu

Nil’in nefis şarkısı dilimde son günlerde…

Hayat dediğin bir anlık buluşma…

Sonra elveda…

Her an herkesin başına her şey gelebilir bu ülkede…

Bunun için Sırat Köprüsü’nden geçiyor gibiyiz hepimiz…

***

Ülkenin gidişatı konusunda tam bir kaos ortamı var…

Yarın ne olacağını kimse bilmiyor…

Referandum adeta seçim havasına sokuluyor…

Halbuki bu bir seçim değil, bir halk kararı…

Seçim sonra…

Çünkü yeni anayasayla beraber siyasi sistem de değişecek…

Bunun sonucunda da seçimler farklı olacak…

Ama bu bir ülke seçimi değil…

Bunu iyi algılamak ve ona göre adım atmak gerekiyor…

Ülke içerisindeki kutuplaşmalar da baş ağrıtabilir…

Dedim ya…

Ülke tam bir Sırat Köprüsü’nden geçiyor…

***

Bunun içerisinde de futbol ligleri geriliyor...

Her an her maçta olay çıkabilir…

Kocaelispor bu ortamda Van’a gidiyor…

Gergin ir yöre…

Orada olabilecek her türlü olay, Kocaelispor’un da başını ağrıtır…

Bunun için sıkı bir çalışma yapmak gerekiyor…

Disiplini neden bırakmamak ve sağduyulu davranmak gerekiyor…

***

Van maçı bir futbol maçından öte anlamlar taşıyor…

Kocaelispor defalarca geldi bu deplasmana…

Süper Lig’deyken…

1.Lig’deyken…

Çok ilginç maçlar oynadı…

Mustafa Denizli ‘Van da neresi yahu?’ deyince büyük tepki almıştı ve zamanın Kocaelispor teknik direktörüydü…

Sonra da yanlış anlaşıldığını cümle aleme anlatmaya çabaladı…

Kocaelispor ile Van arasında sürekli sıcak diyaloglar oldu…

Futbolcu alış verişleri oldu…

Van deplasmanlarına iki gün önceden gidilirdi eskiden…

Bol bol tarihi yerler geziliyor ve ortak yemekler yenirdi…

Bakalım bu kez nasıl bir ortamda karşılayacak Vanspor, Kocaelispor’u…

Kentimizde bir çok Vanlı işadamı ve işçi kardeşimiz var...

İç içe geçmişiz…

Ben inanıyorum ki, dostluk içerisinde bir maç olacak ve hak eden hak ettiğini alacak…

İyi olan kazansın…

Yeter ki hakem işin tuzu biberi olmasın…

Huzurlu bir maç ve zevkli bir karşılaşma diliyorum…

Bu yazı toplam 57 defa okunmuştur.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SPOR YAZARLARI
SİNEMALAR
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim