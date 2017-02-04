Hayati Terzi’nin eşi vefat etti

Kentimizin tanınmış esnaflarından Hayati Terzi’nin eşi Aysel Terzi vefat etti.

Kentimizin tanınmış esnaflarından Hayati Terzi’nin eşi Aysel Terzi yaşamını yitirdi. Aysel Terzi’nin cenazesi yarın (5 Şubat Pazar) öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. Hayati Terzi 2015 yılında da İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Serdar Terzi’yi kaybetmişti. Kocaeli Gazetesi olarak merhume Aysel Terzi'ye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.