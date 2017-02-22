Hayatımızın parçası kablosuz kulaklıklar

Kablosuz kulaklıklar artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Kulaklığın ağırlığı, pil ömrü ve ses kalitesi de kulaklık seçerken dikkat edilen en önemli unsurlardı. Çağrıları yanıtlama özelliği de bulunan BackBeat Go3’ün yanındaki taşıma kesesi pil ömrünü 13 saate kadar çıkarıyor.Fonksiyonel, ergonomik ve kaliteli kulaklıklar üreten Plantronics, stereo segmentindeki BackBeat Go3 modeliyle kullanıcılarına birden fazla özellik sunuyor. Kablosuz kulaklıklardaki en büyük üç problem olan bağlantı gücü, ses kalitesi ve pil ömrünün üstesinden başarıyla gelen Plantronics, benzersiz bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Kulaklığınız cebinizde şarj olsun

Ofiste, evde, sporda veya arabada kullanabileceğiniz BackBeat Go3’ü tek başına satın alabileceğiniz gibi, özel olarak tasarlanmış şarj kılıfıyla da sahip olabilirsiniz. Cebinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlarda üretilen özel şarj kılıfı ekstra pil ömrü sunuyor. BackBeat Go3 dış sesleri izole ediyor ve sesin daha canlı bir şekilde duyulmasına imkan tanıyor. Üç boyutlu olarak tasarlanan Backbeat Go3, neredeyse kulağınızda yokmuş hissi veriyor. Üç farklı boyutla sunulan Backbeat Go3, P2i nano teknolojisi sayesinde asgari düzeyde neme ve suya karşı dayanıklı. Kulaklığın üzerinde bulunan tuş sayesinde kullanıcılar ses seviyesini kontrol edebiliyor, şarkı geçişi yapabiliyor, çağrı yanıtlayabiliyor ve akıllı telefonlardaki sanal asistanlara ulaşabiliyor. Backbeat Go3’ün aynı zamanda 6,5 saat dinleme süresi bulunuyor. Kulaklığın yanındaki şarj kılıfı kullanıldığında ise bu süre 13 saate kadar çıkabiliyor. 14 gün bekleme modunda durabilen Backbeat Go3, sadece 19 gram ağırlığında.

Fiyatlar uygun mu?

Hepsiburada, Turkcell, D&R mağazalarında bulabileceğiniz BackBeat Go3’ün satış fiyatı KDV dahil 449 TL’dir.Şarj kılıfılı BackBeat Go3’ün satış fiyatı ise KDV dahil 549 TL’dir.