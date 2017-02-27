Hayatın gerçeği…

Mustafa Küpçü

Siyasi iktidara sorarsanız; her şey yolunda!

Gördünüz;

“Herkes elindeki dolarları bozdursun!”dedi “Reis”,

bozduranlar hayli bozuldu! Çünkü, dolar aldı başını gitti!

“Benim sattığım doları kimler topluyor?” diye düşünmedi, “aklını efendisine bağışlayan adam!”

Sen, “üretim ekonomisi” değil de sadece kent alanlarının yağmalanmasına ve gökdelen-rezidans furyası ile kentlerin talanı üzerine kurulu “rant ekonomisi” ile ekonomik sorunların çözüleceğini sanırsan bu acı sonuçla karşılaşırsın!

Şimdi de;

“her işveren bir işçi alsın, biz de İSŞSİZLİK FONU ile destekleyelim” diyorsunuz!

İşverenler şaşkın! Çünkü 27 bin küsur KOBİ borç ödeyemiyor! İhracat tıkanmış, teknoloji üretemiyorsun.

Bilim ve teknoloji üretim alanları olan üniversiteler siyasi kimlikli yöneticiler elinde “lise” düzeyine düşürülmüş!

Ekonomi, “emir-komuta” ile yürümez!

Bunca yanlışa, defalarca kandırılmaya rağmen; “Bana tek başıma yetki verin ülkeyi uçurayım” dersen, aklı başında kitleler inanç ve güven duyabilir mi?

Hele, “HAYIR” diyecekleri “teröristle işbirliği yapmak” gibi, dayanaksız ve yakışıksız bir üslupla tehdit ediyorsan;

Savcısından parti militanına kadar kimi “zincirsiz köleler” vatandaşı “terörist muamelesi yapmakla suçluyor, meydanlarda elde silahla bekliyor, İÇ SAVAŞ tehdidi savuruyorsa, neden Referandum yapıyorsun?

Hani sen “DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ” diye haykırıyordun? Nerede kaldı demokratlığın? Yoksa, tramvaydan inme zamanı mı geldi?

“Emekliye promosyon” dedin; yılda emeklinin eline geçeceği söylenen üç dört yüz lira için neden bazı koşullar koyuyorsun? Emeklinin “kredili mevduat hesabını” kullanma şansı mı var? Bankada para bırakma ve otomatik ödeme talimatı verme imkanı mı var? Neyse ki, “Referandum uğruna” koşulların ikisini geri çektiniz!

dedin; yılda emeklinin eline geçeceği söylenen üç dört yüz lira için neden bazı koşullar koyuyorsun? Emeklinin “kredili mevduat hesabını” kullanma şansı mı var? Bankada para bırakma ve otomatik ödeme talimatı verme imkanı mı var? Neyse ki, “Referandum uğruna” koşulların ikisini geri çektiniz! “Büyükanneye para yardımı” uydurdun; 50 bin kişi inandı, 6 bin kişiye “Referandum şansı” vurdu!

uydurdun; 50 bin kişi inandı, 6 bin kişiye “Referandum şansı” vurdu! “Hazine Müsteşarlığı” verilerine göre, ülkemizin dış borcu “Nisan 2016” itibariyle 400 milyar doları aşmış! Şimdi daha ne kadar arttı? Üçüncü Köprü, Körfez Köprüsü, İzmit Otoyolu için yüklendiğimiz “dolar” borçları buna dahil mi?

aşmış! Şimdi daha ne kadar arttı? Üçüncü Köprü, Körfez Köprüsü, İzmit Otoyolu için yüklendiğimiz “dolar” borçları buna dahil mi? Her yıl bütçeden 50-55 milyar BORÇ FAİZİ ödüyoruz!

Şu anda 200 milyar dolar net döviz ihtiyacımız var? Katar Emiri bu ihtiyaca ne katar?

ihtiyacımız var? Katar Emiri bu ihtiyaca ne katar? OECD Raporu’na göre; AR-GE çalışmalarına ancak yüzde 1 pay ayırabiliyoruz! Bununla 21. yüzyıl dünyasında onurlu bir yer alma şansımız olabilir mi?”

Geleceğe yatırım yapmak” gibi somut hedeflerimiz var mı? Yoksa işsizlik arttıkça işadamlarına, borç yükü geldikçe “Körfez Sermayesine” mi çağrı yapacağız?

Vatandaşın banka borcu 426 milyar lira olmuş. Oysa 2002 yılında bu borç sadece 6.6 milyar lira imiş! Bu ülkenin vatandaşları “REFAH İÇİNDE” diyebilir miyiz? Biz nasıl “SINIF ATLADIK?”

olmuş. Oysa 2002 yılında bu borç sadece imiş! Bu ülkenin vatandaşları “REFAH İÇİNDE” diyebilir miyiz? Biz nasıl “SINIF ATLADIK?” Konya kadar yüzölçümü olan Hollanda, geçtiğimiz yıl, tarım ürünleri ihracatı ile 40 milyar Avro bütçe fazlası vermiş! Bizim çiftçimiz her geçen yıl yoksullaşıyor, borca batıyor, emeğinin karşılığını alamadığı için ürününü yola döküyor. Ama Sudan’da tarım arazisi kiralıyoruz!? Türkiye’de ise son 15 yılda 26 milyon dönüm tarım arazisi yok olmuş! Neden?

İşte, o tarım arazilerinin bir kısmı üzerinde yükselen lüks konutlar satılsın diye, “Türkiye’de konut ya da işyeri satın alacak yabancılardan KDV almama” kararı alındı. Bu ülkenin vatandaşlarının günahı nedir?

Ha, unutmadan sormalıyım;

“Dubai Şeyhi El Maktum” yaptırdığı “Emaar Square” projesi içinde yer alan AVM’si için “İÇKİ RUHSATI” istemiş! Yıllardır hiçbir yere içki ruhsatı vermeyen Üsküdar Belediyesi ne yapacak dersiniz?