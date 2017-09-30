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Hayatları karşılığında 1 milyon lira istediler!

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Hayatları karşılığında 1 milyon lira istediler!
Ataşehir’de bir işyerindeki iki kişiye silah zorluyla kaçırarak, 1 milyon Lira fidye isteyen 5 zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 23 Ağustos günü Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 51. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri maskeli ve silahlı 5 şahıs, sokak üzerindeki bir işyerine gelerek silah zoruyla H.K ve E. M.’yi kaçırdı. İşyerinde çalışan Emrah T.’nin de 5 bin 500 lirasını gasp eden zanlılar ardından olay yerinden kaçtı.

 

Hayatları karşılığında 1 milyon fidye istediler

Olaydan bir gün sonra zanlılar, kaçırdıkları şahısların akrabalarını arayarak, 1 milyon lira fidye istedi. İşyeri çalışanı Emrah T. de polise ifade vererek, üzerindeki paranın gasp edildiğini ancak H. K. ile E. M.'yi kaçırdıkları söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından zanlıların şahısları Kocaeli’ye götürdüğünü tespit etti. Çalışmalarını hızlandıran ekiplerin kendilerini yakalayacağını anlayan zanlılar, bunun üzerine H. K. ile E. M.'yi, Kocaeli’deki otobüs terminalinde serbest bıraktılar. Kötü bir halde polis merkezine giderek ifade eden şahıslar, , “Hepsi maskeliydi, yüzlerini göremedik. Kim olduklarını bilmiyoruz” şeklinde ifade verdi.

 

Kocaeli'de operasyon

Bunun üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Mehmet Uluç E. (28), Abdullah K. (29), Abbas B. (30), Cihan A. (55) ve Köksal T. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte 2 tüfek, çok sayıda plastik kelepçe, iki adet telsiz ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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