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Haydar Akar, bir orada bir burada

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Haydar Akar, bir orada bir burada
Referandum için gece gündüz çalışan CHP Milletvekilleri önceki gün 19 Milletvekili ile Sakarya’daydı. 24 Dönem Milletvekillerinin ağırlıkta olduğu heyet Sakarya’yı adeta kuşattı.

Kocaeli de ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdüren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’da 2 gün boyunca Sakarya’nın Karapürçek İlçesi ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan da yapılacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

 

BU KADAR YETKİYİ BABAMA VERMEM

Karapürçek İlçe Başkanı ve yöneticileri ile ziyaretlerini gerçekleştiren Akar, Mesudiye köyünde kahvehane ziyaretinde sisteme ilişkin açıklamalarda bulunarak; ‘Bu sistemde aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, milletvekillerini, yürütme ve yargı organlarını kendisi atayacaktır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı’na Meclisi feshetme, ülkenin bütçesini hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerinin neredeyse tamamını atama, büyükelçileri ve üst düzey bürokratları atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanınmaktadır. Çok basit olarak anlaşılabildiği gibi bu teklifin özü, tek adam diktasını kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasilerde tartışmasız temel ilkedir. Anayasalarda yapılacak böylesi bir değişiklik için daha önce de bahsettiğimiz gibi bir kurucu irade gerekmektedir.’ dedi. Akar’ın yaptığı konuşma sonrası bugüne kadar AKP’ye oy verdiğini belirten bir vatandaş ise ‘Bugüne kadar her zaman AKP’ye oy verdim. Bugün yine seçim olsa yine AKP’ye veririm. Ancak bu gelen değişiklikler memleketin hayrına olmayacak, Erdoğan’ı seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum, bu kadar yetkiyi babama dahi vermem’ diyerek, Hayır diyeceğini belirtti.

 

SORUNUMUZ BAŞKANLIK DEĞİLVEKİLİM AÇIZ !

İlk gün Karapürçek ilçesi ve mahallelerini adım adım gezen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ikinci günde 5 köy ziyareti yaparak ziyaretlerini sürdürdü. Son ziyareti sırasında bir kamyoncu esnafının sözleri ise vatandaşın gündeminin Başkanlık olmadığını gösterdi. Yıllardır taşımacılık işi yaptığını belirten esnaf birçok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek ‘Bizler ayakta kalmak için ekmek mücadelesi veriyoruz, Başkanlık falan değil bizim derdimiz 80 milyonun 60 milyonu aç, ekmek kavgası veriyor. Ancak dert 80 milyonun derdi değil bir kişinin derdini sandığa getiriyorlar.’’ dedi. Gece geç saatlere kadar ziyaretlerini sürdüren Akar, buradan Meclis AGİTPA  komisyonun Genel Kurul toplantısına katılmak  için Viyana’ya gitti.

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