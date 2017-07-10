Haydar Akar: Eşme’deki tablo büyük moral verdi

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, yaptığı açıklama ile büyük İstanbul mitingi ve yürüyüşün Kocaeli geçişi hakkında değerlendirmede bulundu

Özellikle Kartepe Eşme’deki görkemli karşılamanın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük moral verdiğini dile getiren Akar, “Kocaeli’de çok sıcak ve coşkulu bir karşılama oldu. Eşme’deki karşılama hepimizin ve özellikle de Genel Başkanımızın moralini düzeltti” dedi.

NİKAH YETİŞMEDİ

Alanda büyük bir kalabalığın toplandığını ifade eden Akar, “İzmitliler Yahya Kaptan’da konaklama talebinde bulundu. İl Gençlik Kolları Başkanımız Murat Erinç’in nikahı aslında Yahya Kaptan’da yapılacaktı, ancak evraklar yetişmedi” şeklinde konuştu. Yürüyüş boyunca bazı provokasyonlarla karşılaştıklarını belirten Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

“UMARIM ARADIĞIMIZ ADALETİ BULURUZ”

“Genel provokasyonlara sadece hak, hukuk, adalet sloganları atarak ve alkışlayarak cevap verdik. Bazı kesimler tepki gösterdi, saygı duyuyoruz, demokratik haklarıdır. Kocaeli’de herkes elinden geleni eksiksiz bir şekilde yaptı. Halkımıza, emniyet güçlerine, jandarmaya ve özel harekâta teşekkür ederim. 25 gün boyunca insanlar büyük bir özveriyle yürüdü. Maltepe’de 3 milyon insan vardı. Kalabalık nedeniyle çok sayıda insan alana giriş dahi yapamadı. Umarım Türkiye bundan sonra aradığı adaleti bulur” diye konuştu.

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