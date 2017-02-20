Haydar Akar, Kocaeli sokaklarında "Hayır" turuna çıktı

Türkiye 16 Nisan da yapılacak olan referanduma doğru hızla yol alırken CHP Milletvekilleri vatandaşlarla biraraya gelerek yapılmak istenen Anayasa değişikliği hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Önceki gün yürüyüş yolunda, İzmit İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile birlikte vatandaşlarla biraraya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, hem vatandaşların sorunları dinledi hem de 54 gün sonra yapılacak olan referanduma ilişkin vatandaşlara bilgi vererek neden Hayır denmesi gerektiğini anlattı.

PARTİ MESELESİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİ

Akar, vatandaşların referandumu bir parti meselesi olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirterek , yapılacak olan değişikliğin parti meselesi değil memleket meselesi olduğunu söyledi. CHP olarak Hayır’ı, kendileri için değil memleket için istediklerinin altını çizen Akar, getirilmek istenen rejimin, tek adam yönetimi olduğunu ve toplumsal hayatımızı nasıl etkileyeceğini de 16 Nisan’a kadar halka anlatacaklarını söyledi. Vatandaşlar ile sohbetlerinde, AKP hükümetinin Türkiye’yi kendi siyasi ideolojisi içerisine hapsetmeye çalıştığını söyleyen Akar, 80 milyon vatandaşın bu duruma 16 Nisan’da hayırla cevap vereceklerine inandıklarını belirtti.

EVET İÇİN VATANDAŞLARA SÖYLEYECEKLERİ TEK SÖZLERİ YOK

AKP’nin 'evet' kampanyasını, 'hayır' kampanyasını savunanları suçlayarak, onları terör örgütlerine yakın göstererek yapmaya çalıştığını belirten Akar, AKP’nin kampanyaların da korku, baskı ve tehdit yolu izlediğine dikkat çekerek, 'hayır' diyen, akademisyenden, gazeteciden, televizyoncudan, siyasetçiden, emekçiden, kadından, erkekten, yıllarca bu ülkeye emek vermiş emeklilerden, şehit annelerinden terörist diyecek kadar korkanların gerçek amaçları olan , Egemenliğin milletten alınıp, saraya verilmek istenmesine vatandaşların asla izin vermeyeceğini söyledi.