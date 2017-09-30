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Haydi Bilecik’e

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Haydi Bilecik’e
Derince’den Bilecik’e düzenlenecek ve bir ay boyunca devam edecek olan kültür gezisi kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor.

18 yaşından büyüklerin katılabileceği kültür gezisi için müracaatlar Derince Belediyesi Beyaz Masa birimine yapılıyor. Bilecik’e düzenlenecek olan geziye katılmak isteyenlerin başvurularını nüfus kağıdı fotokopileriyle birlikte bizzat yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecinin devam ettiği kültür gezileri kapsamında ilk kafile 2 Ekim Pazartesi günü Bilecik yolculuğuna çıkacak.

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