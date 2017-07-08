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Haydi Ferhat, bir daha!

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Haydi Ferhat, bir daha!
İSOK Tırmanma Yarışı yarın Şile Ovacık´ta… Kocaelili şampiyon pilotumuz Tanrıbilir de katılıyor

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayağı olan Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Şile Belediyesi katkıları ile Şile Ovacık köyünde organize ediliyor. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayağı Şile'de yapılacak. Organizasyon, dün Şile’de yapılan idari ve teknik kontrolün ardından Şile Belediye meydanından verilen seramonik start ve havuzlu meydanda yapılan drift gösterisi ile başladı. Yarın ise 9 Temmuz 2017’de 3,8 kilometre uzunluğundaki parkurda 9.00-11.30 arasındaki 2 antrenman çıkışının ardından 12.30'da ilk çıkışın startı ile yarış başlamış olacak. Asfalt zemine sahip parkurda 4 çıkış üzerinden koşulacak yarış 19.30’da servis alanında yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya illerinden 27 sporcu katılacak. Kocaelili pilot Ferhat Tanrıbilir hala kendi kategorisinde lider.

 

SAKARYA KORUCUK BÜYÜK YARIŞA HAZIR

Türkiye Off Road Şampiyonası 3.ayak yarışı ise dün ve yarın, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya şehir merkezinde yer alan Korucuk mevkisinde gerçekleştiriliyor. Adapazarı Belediyesi, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan organizasyon, seyir zevki yüksek ve takibi kolay olacak şekilde büyük bir özenle hazırlandı.

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