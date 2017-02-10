Haydi Periler yenin şu lideri!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Lig temsilcimiz İzmit Belediyespor, sezonun belki en zor maçlarında birinde yarın İzmir’de, 44 puanlı lider Bornova Beckerspor ile Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.

Maç saat 13.00’te başlayacak. Temsilcimiz İzmit Belediyespor 5. sırada ve 41 puanda bulunurken şimdiye dek 23 maç oynadı. 18 galibiyeti bulunuyor. Bornov’da oynanacak karşılaşma her iki takım için de final gibi bir nitelik taşıyor. Periler dün İzmir’e gitti ve kampa girip, maç saatini beklemeye koyuldu. Geçen hafta lider Bornova Becker Ordu deplasman maçında rakibini 99-66 yendi. İzmit Belediyespor ise İstanbul deplasman maçında İstanbul Gücü Spor Kulübü ile oynadığı maçı 70-64 kazandı, seri galibiyetlerini sürdürdü. İzmit Belediyespor yarın zorlu Bornova Beckerspor’u yenmesi halinde 19. galibiyetini elde edecek. Ahmet AKAY