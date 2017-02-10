  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 4 °C

Haydi Periler yenin şu lideri!

»
Haydi Periler yenin şu lideri!
Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Lig temsilcimiz İzmit Belediyespor, sezonun belki en zor maçlarında birinde yarın İzmir’de, 44 puanlı lider Bornova Beckerspor ile Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.

Maç saat 13.00’te başlayacak. Temsilcimiz İzmit Belediyespor 5. sırada ve 41 puanda bulunurken şimdiye dek 23 maç oynadı. 18 galibiyeti bulunuyor. Bornov’da oynanacak karşılaşma her iki takım için de final gibi bir nitelik taşıyor. Periler dün İzmir’e gitti ve kampa girip, maç saatini beklemeye koyuldu. Geçen hafta lider Bornova Becker Ordu deplasman maçında rakibini 99-66 yendi. İzmit Belediyespor ise İstanbul deplasman maçında İstanbul Gücü Spor Kulübü ile oynadığı maçı 70-64 kazandı, seri galibiyetlerini sürdürdü. İzmit Belediyespor yarın zorlu Bornova Beckerspor’u yenmesi halinde 19. galibiyetini elde edecek. Ahmet AKAY

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince Birlik lider oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:31
  • Faruk Akkoyun A Milli Takımı’yla İran’a, Dünya Kupası'na gidiyor10 Şubat 2017 Cuma 09:29
  • Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu09 Şubat 2017 Perşembe 12:05
  • Darıca Avrupa üçüncüsü09 Şubat 2017 Perşembe 10:36
  • Dragon Festivali’ne hazırlanıyoruz09 Şubat 2017 Perşembe 10:34
  • Van maçına da aynı kadro09 Şubat 2017 Perşembe 10:32
  • Van az atıyor, az yiyor09 Şubat 2017 Perşembe 10:30
  • Kulüplere beyanname uyarısı!..09 Şubat 2017 Perşembe 10:27
  • Van yolcusu kalmasın09 Şubat 2017 Perşembe 09:51
  • Çakır, Ortakcı’yı ikna etmek istiyor, ama?..09 Şubat 2017 Perşembe 09:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim