Hayır Bileşenleri Adalet Şenliği’nde buluştu

CHP Derince İlçe Örgütü’nün öncülüğünde Hayır Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen Adalet Demokrasi ve Laiklik Şenliği’nde Grup Prometheus ve Grup Abdal seslendirdiği türküler ile katılımcılardan tam not aldı

CHP Derince İlçe Örgütü’nün öncülüğünde Hayır Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen Adalet, Demokrasi ve Laiklik Şenliği dün Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Şenlikte Grup Prometheus ve Grup Abdal seslendirdiği türküler ile katılımcıların kulaklarının pasını sildi. Şenliğe katılması beklenen Gökhan Birben ise yoğun programından dolayı katılamadı.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen şenliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İl ve ilçe yöneticileri, KESK’e bağlı sendika temsilcileri, Halkevleri, STK’ları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Şenlik, Grup Prometheus’un seslendirdiği türküler ile başladı. Herkesin adaletini ve laikliğini savundukları için burada olduklarını dile getiren Grup Prometheus, seslendirdiği türküler ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. Şenlikte ilk olarak konuşma yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Bu güzel etkinlikte emeği geçen düzenleme kurulumuza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Derince düzenleme kurulu olarak hayır diyen hayırda bileşenler bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Demokrasi, laiklik, özgürlük diyenlerden adalet diyenlerden korksunlar. Alanlarda sokaklarda daha çok olmalıyız. Tüm katılımcılara dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adalet nerde biz ordayız, barış nerede biz ordayız” dedi.

MUTSUZ İNSANLARIN MUTLU ÖĞRETMENİ OLMAYACAĞIZ

Eğitim Sen Genel Başkanı Feraye Aytekin Aydoğan , “Laiklik özgürlük, eşitliktir diye sokaklarda haykıranlar merhaba, cihatın değil, bilimin müfredatına çığlık katanlar merhaba. Biz o kadar iyi dostuz ki kelimesiz ve yazısız anlaşırız. Bizler eğitimciler olarak çocuklarımıza onurlu bir mücadele verdik. Bizleri ihraç ederek, sürgün ederek istediklerini hayata geçiriyorlar. Bizler mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddediyoruz. Cihatın değil, bilimin müfredatına sahip çıkacağız. Cemaatlere karşı öğrencilerimize sahip çıkacağız. Çocuklarımız en kıymetlilerimiz sessiz çığlıklarla bizlere bakıyorlar. Çocuk yaşta bedenleri kapatılıyor, evlendiriliyorlar. Çocuklarımız tacize uğruyor. Biz çocuklarımızın sessiz çığlıklarını unutmayacağız” diye konuştu.

MESELE MEMLEKET MESELESİ

“MEB 9 ay içinde 3 defa müfredat değiştirdi. Neyin müfredatını çocuklarımızın üstünde deniyorsunuz?” diye soran Aydoğan, “Artık yeter. Çocuklarımızın hayatı AKP’nin yap boz tahtası değildir. Okullarımıza sahip çıkalım. Mesele memleket meselesidir. Okul aile birliklerinde örgütlenelim. Bizler bu topraklarda büyük acılar yaşadık. Bir Türkiye kurma hayali olan herkese çağrımızdır. Eşit, özgür demokratik bir Türkiye kurmaya çağırıyoruz. Tekrar laikliği kazanma mücadelesini hep birlikte yazacağız. Okullarımızı ve geleceğe sahip çıkma tarihini hep birlikte yazacağız. Biz hiçbir zaman karanlığa teslim olmadık, olmayacağız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam” açıklamalarında bulundu.

KADINLAR BİR ADIM DEĞİL ON ADIM ÖNE

Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, “Bugün burada laiklik ve demokrasi için bir aradayız. Yan yana gelmezsek tek adam diktatörlüğünü yenemeyiz. Biz nasıl ‘Hayırımıza2 sahip çıktıysak demokrasiye de sahip çıkacağız. Biz eşitlik, özgürlük, demokrasi istiyoruz. Biz gerici ve baskıcı sisteme asla boyun eğmeyeceğiz. Ancak birlikte mücadele edersek bu sistemi yıkabiliriz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için mücadele edeceğiz. Hiçbir hazırlıkları olmadan tek bir adamın tek lafıyla TEOG’u kaldırdılar. Biz dindar ve kindar nesiller değil, düşünen, sorgulayan nesillere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Özellikle biz kadınlar bir adım değil on adım öne çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE DE ADALET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise, “Keşke bugün Hayır bileşenleri değil Evet verenler de dinleyebilseydi. Bir ülkeyi başarısızlığı sürüklüyorsanız eğitim sistemiyle oynamanız yeterli ya da ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine getirmek istiyorsanız ise ilk olarak eğitimi düzeltmeniz gerekiyor. Mutlu öğrenci, veli olduğunu sanmıyorum. Eğitimde de adalet lazım. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitsizliğinden etkilenen çok sayıda öğrenci var. Bu gelir eşitsizliğinden ve okulların nitelik ve nicelik farklarından kaynaklanıyor. Anayasaya göre eğitim herkesin hakkıdır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ DENEK OLDU

Eğitim sistemini, her temel taşıyla 15 yıldır oynayarak katlettiler diyen Karabıyık, “Eğitim programında ilk defa 2004 yılında Atatürk içeren ifadelerini azalttılar. Şimdi 2016- 2017 müfredatında da gözüme soka soka yaptılar. Bu ülkenin değerli eğitimcileri var. Müfredatın değişmesi eğitim uzmanlarının işidir. Bu kadar çocuğa yazık. Çocuklar hangi sınav sistemiyle başladıysa o sınav sistemiyle mezun olamadı. Göz boyanan bir kitle var ve ben onlar için üzülüyorum. Çocuklar hiçbir ülkede bu kadar denek olarak kullanılmamıştır ama bizim ülkemizde çocuklarımız bir oldu. Biz hepimiz aynı fikirdeyiz, çağdaş eğitim istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitsizliği kaldırılmazsa başarıya ulaşamazsınız” dedi. Selin BECER