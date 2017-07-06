Hayırlı olsun!

Çayırova Gençler Birliği’nde yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımını yaptı.

Çayırova Gençler Birliği’nde göreve gelen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev bölümü yaptı. Kulüp Başkanı Fahrettin Taşkaya’nın başkanlığında toplanan yönetim kurulu aldığı kararlar neticesinde,başkan vekilliğine Muzaffer Çetin, sekreterlik ve basın sözcülüğüne gazeteci kökenli meslektaşımız Şakir Şükrü Erdöl, futbol şube sorumluluğuna ise Veli Özçelik’i getirdi.

YENİ İSİMLER VAR

Çayıurova Gençler Birliği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Fahrettin Taşkaya, Muzaffer Çetin, Şakir Şükrü Erdöl, H.Atilla Aktürk, Ahmet Sözen, Veli Özçelik, Mehmet Kul, İsrafil Güler, Barış Kahya,Uğur Madenci, Birol Kaya, Mesut Çetin, İlhan Akbaş, Ahmet Yılmaz.

ERDÖL AÇIKLAMA YAPTI

Toplantıda kulübün çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Muzaffer Çetin geçtiğimiz yılın bir özetini çıkartarak yönetim kurulunu bilgilendirdi. Başkan Fahrettin Taşkaya ise hedefler noktasındaki düşüncelerini yönetim kurulu ile paylaştı, Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan eski gazeteci Şakir Şükrü Erdöl, yeni oluşturulan yönetim kurulu ile ilk kez bu denli kapsamlı bir toplantı yaptıklarını, Çayırova Gençler Birliği olarak dokuz kategoride liglerde mücadele ettiklerini dile getirerek, haliyle bu yoğunluğun çeşitli zorlukları da birlikte getirdiğini ifade etti.

MAALESEF SAHAMIZ YOK

Erdöl, bilhassa idman noktasında yeterli saha tahsisi alamadıklarını, servis sıkıntısı çektiklerini dile getirerek, bu konuların çözüme kavuşabilmesi için ilgili mercilerle iletişime geçeceklerini ifade etti. Erdöl, yaklaşık 300 lisanslı sporcuya hizmet verme gayreti içerisinde olduklarını, bunu da yaparken çok kıt imkanlar ve ağırlıklı olarak halk desteği ile hareket ettiklerini dile getirdi. Erdöl, yeni yönetim kurulu olarak kaymakamlık başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir, Çayırova belediye başkanlığı, il ve ilçe spor müdürlüklerini de içerisine alan bir dizi görüşmeler yapacaklarını, gerek Çayırova Gençler Birliği, gerekse Çayırova amatör spor camiası için neler yapılabileceği noktasında görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.