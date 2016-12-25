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Hayırlısı ile gidin, hayırlısı ile gelin

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Hayırlısı ile gidin, hayırlısı ile gelin
Halkın Takımı Kocaelispor’un devre arası kampı başlıyor.

Yeşil Siyahlılar dün sabah Çınarlıdere'de kros yaparak İzmit'teki çalışmalarını tamamladı. Yarın sabah (Pazartesi) 8’de Antalya'ya hareket edecek aynı akşam Antalya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Kocaelispor 6 Ocak’ta şehre dönecek. Otel Kervansaray Lara’daki kampta 3 hazırlık maçı yapacak olan temsilcimiz 28 Aralık’ta Zonguldak, 5 Ocak’ta da Afjet Afyon ile karşılaşacak. 1 Ocak’ta da maç yapacak olan Kocaelispor’un rakibi ve tüm maçların saatleri daha sonra netleşecek.

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