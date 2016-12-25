Yeşil Siyahlılar dün sabah Çınarlıdere'de kros yaparak İzmit'teki çalışmalarını tamamladı. Yarın sabah (Pazartesi) 8’de Antalya'ya hareket edecek aynı akşam Antalya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Kocaelispor 6 Ocak’ta şehre dönecek. Otel Kervansaray Lara’daki kampta 3 hazırlık maçı yapacak olan temsilcimiz 28 Aralık’ta Zonguldak, 5 Ocak’ta da Afjet Afyon ile karşılaşacak. 1 Ocak’ta da maç yapacak olan Kocaelispor’un rakibi ve tüm maçların saatleri daha sonra netleşecek.
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Hayırlısı ile gidin, hayırlısı ile gelin
Halkın Takımı Kocaelispor’un devre arası kampı başlıyor.
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