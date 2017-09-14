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Hayırsever muhtardan anlamlı kampanya

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Hayırsever muhtardan anlamlı kampanya
Değirmendere Yalı Mahallesi’nin başarılı muhtarı Nuran Zaim sekiz yıldır yürüttüğü yardım kampanyasını bu yıl da başlattı

Gölcük’e bağlı Değirmendere’nin Yalı Mahallesi’nde bugüne kadar verdiği hizmetlerle herkesin takdirini kazanan, birçok defa yılın muhtarı seçilen Nuran Zaim, sekiz yıldan bu yana sürdürdüğü, dar gelirli ailelerin çocuklarına yardım kampanyasını başlattı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan muhtarlarla irtibata geçti. Nuran Zaim, “ Bu yılki temaslarımda oralarda hizmet veren muhtar arkadaşlarla durumu müsait olmayan öğrencileri tespit ettik” dedi.

KULLANMADIĞINZ EŞYALARI BAĞIŞLAYIN

Başta Değirmendere ve Gölcük olmak Kocaeli’de yaşayan herkese seslenen Nuran Zaim, “Evinizde kullanmadığınız giyim eşyalarını bağışlamak isterseniz bana ulaşın. Hanımlara ricam; siz de kampanyama evden katılın.  Bir şapka, bir atkı ya da bir eldiven.  Üşüyen yavrularımızı gelin birlikte ısıtalım. Sevgilerimle” diye konuştu.

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