  • BIST 88.179
  • Altın 145,898
  • Dolar 3,6665
  • Euro 3,9009
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 3 °C

Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı

»
Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli (80) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Şöhretli’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından İzmit Cedit Mahallesinde bulunan dernek binasına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiine getirildi. Cenaze namazına Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, Selçuklu Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Pekin, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Evli 5 çocuk babası olan ve DHA muhabiri Selda Hatun Tan’ın da dedesi olan Hayrettin Şöhretli'nin cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipöy Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

hayrettin-sohretli.jpg

img_0712.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şafak Buzlu vefat etti16 Şubat 2017 Perşembe 11:55
  • Hasan Ali Atalardin vefat etti16 Şubat 2017 Perşembe 11:54
  • Zübide Beyhan vefat etti16 Şubat 2017 Perşembe 11:54
  • DHA muhabiri Selda Hatun Tan'ın acı günü15 Şubat 2017 Çarşamba 19:11
  • Sıdıka Akman vefat etti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Ulvi Sezgin vefat etti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Kadriye Erdil vefat etti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:02
  • Salih Atalay vefat etti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:02
  • İsmail Uslu vefat etti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:01
  • Ali Üstün vefat etti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim