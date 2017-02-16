Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli (80) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Şöhretli’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından İzmit Cedit Mahallesinde bulunan dernek binasına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiine getirildi. Cenaze namazına Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, Selçuklu Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Pekin, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Evli 5 çocuk babası olan ve DHA muhabiri Selda Hatun Tan’ın da dedesi olan Hayrettin Şöhretli'nin cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipöy Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN