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Hayvan pazarına giriş şartları konuşuldu

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Hayvan pazarına giriş şartları konuşuldu
İzmit Belediyesi’ne ait Solaklar yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’nda, hayvan pazarına giriş şartları ve çalışma prensipleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Yavuz, İzmit Tarım İlçe Müdürü Fethi Polat, Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul ile hayvan satıcıları katıldı. Hayvan pazarına giriş şartları ve çalışma prensiplerinin görüşüldüğü toplantıda, il içerisinden getirilecek hayvanlar için kulak küpesinin hayvanın kulağında takılı olması ve hayvana ait pasaportun da güncel olması gerektiği kaydedildi. İl dışından getirilecek hayvanlar için ise kulak küpesinin takılı olmasının yanı sıra pasaportun güncelliği, veteriner sağlık raporu ve raporda yer alan varış işletmesinin 'İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı' olmalıdır ibarelerinin şart olduğu da bildirildi.

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