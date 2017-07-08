Hazine Haziran'da 12 milyar lira açık verdi

Hazine nakit dengesi Haziran'da 12 milyar 649 milyon lira açık verdi

Hazine Müsteşarlığı, Haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, Hazine'nin nakit gelirleri Haziran ayında 46 milyar 40 milyon lira, nakit giderleri ise 59 milyar 295 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 57 milyar 810 milyon lira, faiz ödemeleri 1 milyar 485 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı dengede ise 11 milyar 770 milyon lira açık oluştu. Nakit dengesi geçen ay 12 milyar 649 milyon lira açık verirken, kur farklarından kaynaklanan azalış 115 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Devirli-garantili borç geri dönüşleri de 171 milyon lira olarak hesaplandı. Kasa/banka net hesabı da 4 milyar 197 milyon lira azaldı.

Ocak-Haziran döneminde Hazine'nin nakit gelirleri 292 milyar 363 milyon lira olurken, nakit giderleri 334 milyar 536 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz dışı giderler 308 milyar 173 milyon lira, faiz ödemeleri 26 milyar 363 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede de 15 milyar 810 milyon lira açık oluştu. Nakit dengesi ise 33 milyar 357 milyon lira açık oluşurken, TMSF'den aktarımlar 790 milyon lira, kur farklarından kaynaklanan artış 218 milyon lira, devirli-garantili borç geri dönüşleri de 1 milyar 317 milyon lira oldu. Kasa/banka net hesabı da 13 milyar 786 milyon lira arttı.