Hazırlıklar başladı, kulisler de…

Mehmet Özmen

Recep Tayyip Erdoğan gazı verdi, teşkilatlar ayaklandı. Ayaklandı sözünü farklı algılayın. İsyan bayrağı açmadı kimse. Hareketlilik başladı demek istiyorum…

AK Partili hemen her dostumun ağzında bir “Değişim” sözü var tekrarlanan. Ya da devamında kullandıkları ‘Metal yorgunluk’ gerekçesi. Erdoğan’ın tabirleri hepsi. Yani kaynakları çok sağlam…

Evet, AK Parti’de gerçekten büyük bir hareketlilik başladı. Bu hareketliliğin sebebi kendilerini öne çıkarmak isteyen ilçe ya da il başkanı namzetleri değil sadece. Bakın, seçilecek olan teşkilat yönetimlerinin gireceği ilk seçim yerel ölçekte olacak. Kısacası partinin yeni yönetimleri belediye seçimlerini kendilerine ilk hedef olarak belirleyecek.

Tabi arada bir karar alınıp da milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimleri için milletin önüne erkenden sandık getirilmez ise…

Bu da bir olasılıktır. Hatta AK Parti içinde kongre süreçlerinin çok hızlı bir şekilde yapılmak istenmesini buna bağlayanların sayısı da oldukça fazla. Onlara göre Erdoğan teşkilat seçimlerinin hemen ardından en geç 2018 yılı kasım ayına kadar erken seçim kararı alacak.

Ortaya atılan bu fikir ne kadar doğrudur, bunu bize sadece zaman gösterebilir. Haliyle bekleyip, göreceğiz.

Fakat benim gelmek istediğim nokta şurası. En başta belirttiğim üzere yaşanan hareketliliğin temeline şöyle bir indiğimde ilçe başkanı namzetlerini değil, belediye başkan aday adaylarını görüyorum. Hemen her ilçede mevcut başkanlardan ziyade alternatif isim olmanın derdine düşen bazı AK Partili dostlarım, meselede ellerini güçlendirebilmek için haliyle kendilerine yakın, desteğini alabilecekleri bir ismin ilçe başkanlıklarına gelmesini sağlamaya çalışıyorlar.

Bunun için genel merkez nezdinde çalışmalarda bulunuyorlar.

Belediye rüyasından uyanmamakta direnen bu arkadaşlar, çalışmalarını yürütürken de yine Erdoğan’ın ‘Metal yorgunluk’ ve ‘Kapsamlı değişiklik’ ifadelerine sığınıyorlar. Bu arkadaşlara göre söz konusu ithamlar mevcut belediyeler için de geçerli. Haliyle değişime gidilmesi elzem.

En azından kendilerine yer açabilmek adına böyle bir çaba içine giren isim sayısı oldukça fazla.

Bence burada teşkilatların dikkat etmeleri gereken çok özel bir durum var. AK Parti’de özellikle 2004 yılındaki yerel seçimlerin ardından ciddi manada bir güç savaşı başladı. Her şeyin kendi ellerinde olduğunu düşünerek hareket eden yerel idarecilerle, partiye yıllarını veren ve bulundukları bölgelerde etkilerini ortaya koyanlar arasında önemli denilebilecek bir mücadele yaşanır oldu.

İktidar açısından meseleye baktığımızda durumun tehlike arz ettiğini ve özellikle bu günlerde nüksedebilecek güç savaşı tekrarının AK Parti’yi tartışılır kılabileceğini açık şekilde söylüyorum.

AK Parti’yi diğer siyasilerden ayıran bir özelliği vardır. Bu yapıda teşkilatlar hiyerarşik anlamda seçilmişlerin üzerindedir. Yani teşkilatlar hesap soran durumundayken, seçilmişler ise hesap verici makamındadır. Kimse kendi başına buyruk hareket edemez anlayışı hakimdir.

Fakat 2004 yılında temelleri atılan, 2009 yerel seçimlerinin ardından daha da etkisini artırmasının ardından belediye başkanlarının tutumları parti içindeki hiyerarşik durumu da etkiledi. İlçe başkanları belediyelerin güdümündeki kurullar haline geldi.

Hepsinde olmasa da, önemli bir bölümünde bu durum böyleydi…

Haliyle bu çarpık ilişkinin farkında olan ve yerel yönetimle ilgili hedefleri olan bazıları, şimdiden kendilerine yakın, emirlerinden çıkmayacak ilçe başkan adaylarını belirlemeye gayret gösteriyorlar. Tabi istediklerini elde edebilirler mi, orasını çok bilemiyoruz. Zaten kısa süre için ak koyun, kara koyun ortaya çıkar…