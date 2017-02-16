HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi.

Şırnak'ta yürütülen bir terör soruşturması kapsamında geçen yıl 4 Aralık tarihinde tutuklanıp Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konan Ferhat Encü, akşam saatlerinde tahliye edildi. Ferhat Encü, cezaevi çıkışında kendisini karşılayan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yakınları ve partililerle kucaklaştı. Burada açıklama yapan Ferhat Encü, ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini söyledi. Encü, "Bu tahliyeye sevinecek değiliz. İki eş başkanımızın içeride olması, diğer milletvekili arkadaşlarımızın içeride rehin tutulması ve 70'e yakın belediye eş başkanları ve parti yöneticilerimizin birçok il başkanlarımızın siyasi kararla içeride olması, Türkiye'de hukuk sisteminin iktidara ne kadar endeksli olduğunu ve nasıl bir siyasi kararla rehin tutulduğunun göstergesidir. Referandum süreci içerisinde bizi çalıştırmamak istemeleri, halkımıza baskılar, tutuklamalar, gözaltılarla referandumda evet çıkarmak istemeleri bunun açık göstergesidir. Biz bu saçmalığın bir an önce son bulup tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını ve bu ülkenin barış ve huzur içerisinde gelecekte bütün etnik yapıların ve farklı inançların bir arada yaşamasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Siyasi bir kararla buradayız. Dosyalarımız incelenirse sırf halkımızın taleplerini dillendirdiğimizden içeride rehin olduk. Kimseden çekindiğimiz ve korktuğumuz yoktur. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Başta eş genel başkanlarımız olmak üzere ve tüm arkadaşlarımız umarım özgürlüğüne kavuşurlar" dedi.