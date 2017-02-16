HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi

Şırnak'ta yürütülen bir terör soruşturması kapsamında geçen yıl 4 Aralık tarihinde tutuklanıp Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konan Ferhat Encü, akşam saatlerinde tahliye edildi. Ferhat Encü, cezaevi çıkışında kendisini karşılayan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yakınları ve partililerle kucaklaştı. Burada açıklama yapan Ferhat Encü, ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini söyledi. Encü, "Bu tahliyeye sevinecek değiliz. İki eş başkanımızın içeride olması, diğer milletvekili arkadaşlarımızın içeride rehin tutulması ve 70'e yakın belediye eş başkanları ve parti yöneticilerimizin birçok il başkanlarımızın siyasi kararla içeride olması, Türkiye'de hukuk sisteminin iktidara ne kadar endeksli olduğunu ve nasıl bir siyasi kararla rehin tutulduğunun göstergesidir. Referandum süreci içerisinde bizi çalıştırmamak istemeleri, halkımıza baskılar, tutuklamalar, gözaltılarla referandumda evet çıkarmak istemeleri bunun açık göstergesidir. Biz bu saçmalığın bir an önce son bulup tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını ve bu ülkenin barış ve huzur içerisinde gelecekte bütün etnik yapıların ve farklı inançların bir arada yaşamasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Siyasi bir kararla buradayız. Dosyalarımız incelenirse sırf halkımızın taleplerini dillendirdiğimizden içeride rehin olduk. Kimseden çekindiğimiz ve korktuğumuz yoktur. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Başta eş genel başkanlarımız olmak üzere ve tüm arkadaşlarımız umarım özgürlüğüne kavuşurlar" dedi.
- BIST 87.882
- Altın 145,540
- Dolar 3,6686
- Euro 3,8922
- Kocaeli : 0 °C
- İstanbul : 4 °C
- Sakarya : 0 °C
- "Din Öğretimi Portalı" yayın hayatına başladı
- Boşanma sonrası her çocuğun verdiği tepki farklı oluyor
- Dolar düşüşe geçti!
- Taekwondo’ya 8 yaşında başladı 15’inde Dünya ikincisi oldu!
- Uçan taksiler ilk olarak Dubai'de kullanılacak
- Başarılı İş Adamları Derneği'nden İstanbul Ticaret Odası'na ziyaret
- Dilovası Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamam
- TÜBİTAK'ta mühendislere operasyon
- Motosikletçiler tepkili
- Masa tenisinde kızlar gururumuz oldu
- Baran: Spor akademilerinde şu an 3 bin 500 öğrenci var
- Körfezli tekvandocular altın madalyayla döndü
- HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi
- Dev proje için geri sayım başladı
- Ali Bilgin Samsun’da üçüncü oldu
HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi
Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi.
Etiketler: HDP, Cezaevi, Ferhat Encü
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TÜBİTAK'ta mühendislere operasyonKocaeli Emniyetine bağlı terör ekipleri sabah erken saatte TÜBİTAK'ta operasyon yaptı.
HDP'li Ferhat Encü tahliye edildiKocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi.
Necla Sağlam cinayetinde sanığa müebbetZonguldak'ta geçen yıl 24 Şubat'ta 23 yaşındaki Necla Sağlam'ın boğazının kesilerek öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan alçı ustası Tolga K., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’i on binler uğurladıFırat Kalkan Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaçak içki baskınıKarasu' da, bandrolsüz ve kendi ürettiği sahte içkileri satmaya çalışan Ermenistan vatandaşı 56 yaşındaki Khanum V.'nin evine baskın düzenlenirken, 155 şişe içkiye el konuldu.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim