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HDP'liler geldikleri gibi geri döndüler

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HDP'liler geldikleri gibi geri döndüler
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve milletvekillerinin, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmesine izin verilmedi

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca ve Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oruç ve Sezai Temelli, MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek istedi. Polis, Kandıra yolu üzerinde önlem alırken, HDP'li heyetin bulunduğu araçları durdurdu. Polis, izinlerinin olmaması nedeniyle HDP'li heyetin cezaevine gitmesine izin vermedi.

 

ARAÇLARA BİNEREK GERİ DÖNDÜLER

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay yaptığı açıklamada, "Kandıra hapishanesinde tutulan eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ı ve beraberindeki milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı ziyaret etmek, hapishaneye gitmeye çalışıyoruz. Fakat yolda kolluk kuvvetleri tarafından durdurulduk ve engellendik. Şu anda bize sunulmuş herhangi bir yazılı açıklama ve belge yoktur. Bu durduruluşumuzun sebebini açıklayan Kandıra hapishanesine ulaşmamızı ve eş genel başkanımızı başta olmak üzere partililerimizi ziyaret etmek önünde nasıl bir engel olduğunu, neden engel olduğunu açıklayan herhangi bir belge bulunmuyor. Resmi bir açıklama tarafımıza sunulmuyor. Burada kolluk gücü ile silah gücü ile TOMA'lı devlet güçleri tarafından engelleniyoruz. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, TRT başta olmak üzere her gün bütün basın yayın kuruluşlarında konuşmalar yapıyor, her yerde mitingini, etkinliğini, toplantısını gerçekleştiriyor. Parlamentonun üçüncü partisi olan HDP'nin eş genel başkanı, grup başkanvekili, milletvekilleri ve partililerinden oluşan heyetimiz çok basit bir demokratik hakkı bile kullanmak için yola çıktı ve yolu devlet güçleri tarafından kesilmiş durumda. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye'nin bugün içinde olduğu karanlığı gösteren nasıl bir sivil darbe koşulu ile karşı karşıya olduğumuzu, demokratik siyasetin nasıl keyfi bir şekilde engellendiğini, OHAL adı altındaki yasaların nasıl halkların demokratik mücadelesi için yürüttükleri çalışmaları engel için kullanıldığını burada hep beraber görüyoruz" dedi. HDP'li heyet daha sonra araçlarına binerek geri döndü.

IZMIT'TE POLIS, HDP'LI HEYETIN KOCAELI F TIPI CEZAEVI'NDE TUTUKLU BULUNAN FIGEN YUKSEKDAG'I ZIYARET ETMESINE IZINLERININ OLMADIGI GEREKCESIYLE IZIN VERMEDI. HDP'LILERIN BULUNDUGU ARACLAR YOLDAN GERI DONDU. HDP ES GENEL BASKANI SERPIL KEMALBAY ACIKLAMA YAPTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE POLIS, HDP'LI HEYETIN KOCAELI F TIPI CEZAEVI'NDE TUTUKLU BULUNAN FIGEN YUKSEKDAG'I ZIYARET ETMESINE IZINLERININ OLMADIGI GEREKCESIYLE IZIN VERMEDI. HDP'LILERIN BULUNDUGU ARACLAR YOLDAN GERI DONDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE POLIS, HDP'LI HEYETIN KOCAELI F TIPI CEZAEVI'NDE TUTUKLU BULUNAN FIGEN YUKSEKDAG'I ZIYARET ETMESINE IZINLERININ OLMADIGI GEREKCESIYLE IZIN VERMEDI. HDP'LILERIN BULUNDUGU ARACLAR YOLDAN GERI DONDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE POLIS, HDP'LI HEYETIN KOCAELI F TIPI CEZAEVI'NDE TUTUKLU BULUNAN FIGEN YUKSEKDAG'I ZIYARET ETMESINE IZINLERININ OLMADIGI GEREKCESIYLE IZIN VERMEDI. HDP'LILERIN BULUNDUGU ARACLAR YOLDAN GERI DONDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE POLIS, HDP'LI HEYETIN KOCAELI F TIPI CEZAEVI'NDE TUTUKLU BULUNAN FIGEN YUKSEKDAG'I ZIYARET ETMESINE IZINLERININ OLMADIGI GEREKCESIYLE IZIN VERMEDI. HDP'LILERIN BULUNDUGU ARACLAR YOLDAN GERI DONDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE POLIS, HDP'LI HEYETIN KOCAELI F TIPI CEZAEVI'NDE TUTUKLU BULUNAN FIGEN YUKSEKDAG'I ZIYARET ETMESINE IZINLERININ OLMADIGI GEREKCESIYLE IZIN VERMEDI. HDP'LILERIN BULUNDUGU ARACLAR YOLDAN GERI DONDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

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