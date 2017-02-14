Hedefe kitlenin

Orhangazi Anadolu Lisesi’nin Kariyer Günü’ne konuk olan İsmail Baran, “Hedefe kilitlendiğiniz zaman başarabiliyorsunuz” nasihatinde bulundu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günü’ne konuk oldu. Programa; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Orhangazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başarının sırrının inanmaktan geçtiğini belirten Başkan İsmail Baran, “43 yıldır Körfez’de ikamet ediyorum. Şu anda çok sevdiğim ve kendimi borçlu hissettiğim Körfez’e hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

HEDEFİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN

Siyasete lise 1 çağında girdiğini ve her kademede çeşitli görevler aldığını belirten İsmail Baran, “Siyasete giriş nedenim millete hizmet etmek içindi. Her kademede görevler aldım. 2004 yılında Belediye Başkanlığı için aday oldum, olmadı. 2014’te ise başkan seçildim. Demek ki hedefe kilitlendiğiniz zaman başarabiliyorsunuz. Bu sefer olmadı diye asla vazgeçmeyin. Eğer siz hizmet etmek istiyor ve bunun için çaba gösteriyorsanız Allah önünüzü açar” ifadelerini kullandı.