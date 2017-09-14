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Hedefi 12’den vurdu

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Hedefi 12’den vurdu
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Zafer Kupası Double Trap Yarışmaları’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcusu Bora Anbarcılar, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Zafer Kupası Double Trap Yarışmaları’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcusu Bora Anbarcılar, altın madalyanın sahibi oldu. Kocaeli İzmit Atış Poligonu ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Zafer Kupası Double Trap Yarışları’na İstanbul, Çorum, Samsun gibi şehirlerden toplam 32 sporcu katıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlarda, Kastamonu adına mücadele eden Hasan Yiğit Mutlu ile 92 puanla seriyi tamamlayan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Bora Anbarcılar, baraj atışlarına kaldı. Baraj atışları sonunda rakibini mağlup eden Bora Anbarcılar, Zafer Kupası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

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