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Hedise Evyap’ta anlamlı proje

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Hedise Evyap’ta anlamlı proje
Körfez Hedise Evyap İlkokulu öğrencileri çok anlamlı bir proje daha gerçekleştirdiler. Bazı köy okullarından ihtiyaç sahibi arkadaşlarına 26 koli çeşitli giysi gönderdiler.

Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Körfez Hedise Evyap İlkokulu öğrencileri akademik alandaki başarılarını sosyal alanlarda da çeşitli projelerle sürdürüyorlar. Bu kapsamda okul müdürü Burhan Budak ile Aile Birliği Başkanı Süheyla İyigün Yıldız’ın girişimleriyle Okul Meclisi örnek bir kararla giysi yardım kampanyası başlattı. Öğrencilere veliler ve çevrede oturanların da desteği ile kısa sürede mont, kazak, eşofman, atkı, bere, pantolon pek çok giysi toplandı.

 

110 ÖĞRENCİ SEVİNECEK

Kendi okullarından 37 öğrenciye bot ve kaban verilirken, diğer giysiler Ağrı Patnos Yenihisar İlkokulu, Ağrı Hamur Alakoyun Köyü İlkokulu, Siirt Şirvan Yamaçlı İlkokulu ve Çanakkale Biga Selvi Köyü İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi olan öğrencilere gönderilmek üzere hazırlandı. 110 öğrenciyi yeni yıl öncesi sevindirecek olan 26 koli giysi kargo ile gönderildi

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