Helal sana Samet Ersoy!

My Kolej'in genç ve şampiyon boksörü, ilimize Türkiye ikinciliği getirdi.

Kocaeli Başiskele'de bulunan My Kolej (Murat Yıldırım Okulları) 10.Sınıf öğrencisi boksör Samet Ersoy, Isparta Işıkkent'te düzenlenen Ferdi Yıldızlar Boks Şampiyonasında kazandığı gümüş madalya ile Türkiye ikincisi oldu. Geçen hafta Judo dalında Türkiye birincisi Ömer Kemal Aydın'ın ardından 2017 yılına Türkiye şampiyonlukları ile başlayan My Kolej, Kocaeli'ye madalyalar ve şampiyonluklar getirmeye devam ediyor. Samet Ersoy'un sıradaki mücadelesi Milli Takım için olacak. Okul yönetimi öğrencisini, ailesini, antrenör İsmail Çelikiz'i tebrik etti ve Kocaeli adına Samet'ten beklentilerinin yüksek olduğunu, Milli takım formasıyla uluslararası mücadelelerde de kendisinden şampiyonluklar beklediğini ifade etti.