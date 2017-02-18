Abdullah Karagöz

Bu işi o kadar abarttılar,

O kadar abarttılar ki,

Neredeyse ”İç Savaş” çıkar (!)

Dediler…

Zengini-Fakiri,

İhtiyarı-Genci, kadını erkeği,

Şehirlisi-Köylüsü,

“EVET –HAYIR”

Kelimesi üzerine yoğunlaşmış.

Mübarek sayılan CUMA günü için bile,

“HAYIRLI CUMALAR” demek suç olmaya başladı..

EVET-HAYIR kelimeleri neredeyse Türkçe sözlükten çıkarılacak!

16 Nisan’da ne çıkarsa çıksın,

İddialar vahim..

Nasıl mı?

Her seçimden sonra halk arasında bir söylem var:

-Yahu, her 2 kişiden biri ben bunlara oy vermedim,diyor.

Peki bunlar nasıl seçimi kazanıyor? “

Kimse bu hesaba akıl erdiremedi..

Bu soruya Karamürsel’den bir örnek vermek istersek;

Karamürsel’de her seçimde 5-6 bin seçmen oy kullanmıyor!

Bu konuyu hiç kimse araştırıp irdelemiyor.

Neden?

Son 2015 Genel Seçiminde 41.239 seçmenden 35.239 seçmen oy kullanmış.

6 bin seçmen oy kullanmamış gözüküyor..

Neden?

Kim bu 6 bin kişi, neden oy kullanmamış bilen, soran arayan var mı?

Yok (!)

Şu anda Karamürsel’de,

-EVET- HAYIR sorgulamasında ilginç bir durum ortaya çıkıyor;

Halkın yarısı TAYYİP derken,

Yarısı “ HAYIR” diyor..

Anlaşılan bu şirin ilçede Anayasa Referandumu,

Tayyip Beyle ona muhalefet olanların arasında geçecek..

İnsanlar bu değişimi partinin değil, Tayyip Beyin meselesi olarak algılıyor.

Sokaktaki kişilerin çoğu EVET-HAYIR oylamasını,

“-Hele bi EVET çıksın sen ondan sonra gör bak (!) “

Derken açık açık AKP içindeki FETÖCÜLERİ kastediyor.

Evet çıktıktan sonra AKP içindeki FETÖCÜLERİN nasıl temizleneceğini,

Kimlerin olduğu ortaya çıkacağını ima etmeleri oylamayı daha da

GİZEMLİ hale getiriyor.

Son Genel Seçimlerde 20.062 oy alan AKP’ye karşın ilçede muhalefet kesiminin oyu

CHP. 8.796. MHP. 4.235. Saadet. 973, HDP. 693. BDP. 168. VP. 86. HAK.Par. 85,DP. 76,

BTP.36. K.P. 31 olmak üzere toplamda 15.029.

Arada 5 bin oy fark var.

Karamürsel’de şu anda sandığa gidildiğinde MHP teşkilatının 2000 oyu çıkıldığında,

AKP’nin oyunun 17.000 civarında gözükse de, AKP içindeki muhalif (Fetöcüler)’in

HAYIR diyeceklerle birlikte oy kullanacakları ifade edildiğinde, HAYIR oyların en az

15.000 bini bulacağı ortaya çıkıyor.

Geriye kalan 3000 oy ortada GEZİCİ oy olarak düşünüldüğünde,

Referandumda EVET-HAYIR oylaması bıçak sırtında gözüküyor.

Bir de bu sayıya,

“Hele bi EVET çıksın bak gör bakalım kimlerin canı yanacak (!) “ diyenlerin

kastettiği kişiler de oylarını HAYIR’A kullanırsa ortalık iyice karışacak.

Karamürsel’de halen FETÖ soruşturmasından birçok kişinin “Denetimli” imza atarak yaşamlarına devam ettikleri mevcutken,

Referandumdan sonra “Hele bi EVET çıksın”

bakalım korkudan FETÖCÜ değilim,

diyerek AKP içinde

KÜMELENMİŞLERİN,

Kimler olduğu ve sayılarının ne kadar olacağını,

“-Hele bi EVET çıksın sen o zaman gör (!) “ diyenlerin,

İddialarının ne kadar doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz !