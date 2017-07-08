Hep birlikte pişmaniye çektiler!

İzmit Belediyesi tarafından Diyadin’de gerçekleşen 9. Pişmaniye Festivali’nde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Diyadin İzmit demek buranın bir çakıl taşı bile bizim için çok önemli. Buradaki vatandaşımız bizim için birinci sınıftır” dedi

Şimdiye kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 8 defa yapılan pişmaniye festivalinin 9’uncusu bugün İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile Ağrı’da yapıldı. Diyadin ve Ağrı’da ayrı ayrı etkinliklerle gerçekleştirilen pişmaniye festivali için İzmit’ten 85 kişilik bir heyet programa katıldı. Etkinlik Diyadin merkezde yapılacaktı ancak güvenlik önlemlerinden dolayı Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu parkta yapıldı. Etkinlikte pişmaniye çekimi ve halka dağıtımı, semazen gösterileriyle festivalin coşkusunu Ağrılı vatandaşlar da doya doya yaşadı.

YOĞUN KATILIM

Diyadin’de yapılan 9. Pişmaniye Festivali’ne İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AKP Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Diyadin Belediyesi Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyadin Kaymakamı olan Olgun Öner, AKP Ağrı İl Başkan Vekili Mehmet Sıddık Aldemir, Eleşkirt Belediye Başkanı Selahattin Sarı, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, İzmit Belediye Meclisi üyesi Ersin Alpaslan öncülüğünde belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, pişmaniyeciler, STK temsilcileriyle basın mensuplarından oluşan heyet bölgede festivalin yanı sıra çeşitli açılış ve etkinliklere de katıldılar.

“ÇOK SAYIDA HİZMETLER YAPILIYOR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Diyadin Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyadin Kaymakamı olan Olgun Öner, “Uluslararası bir festival olan bu festival Diyadin'imizde yapılıyor. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kayyum atanmasıyla birlikte bizlere kardeş belediye olarak bir telefon kadar uzakta olan İzmit Belediye Başkanımız sayın Nevzat Doğan beyefendiye şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Bugün Diyadin ilçe belediyesi olarak şantiye görünümünde. Bizden öncekilerin bizlere bıraktığı mirasları hep birlikte görüyoruz. Hizmet için seçilenlerin nasıl eser bıraktıklarını görüyorsunuz. Vatandaşın oyunu alıp zulmedenlere karşı nasıl hizmet yapıldığını göstermek için hizmet yapıyoruz. Bugüne kadar yapılmayan çok sayıda hizmetler yapılıyor” diye konuştu.

“BU BAYRAK HEPİMİZİN”

Öner’in ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar yaptığı konuşmada, “Baba ocağına Kocaeli’den selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Festivalimizin ilçemizde ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin her karış toprağı bizim için kutsaldır. Kocaeli’ye nasıl hizmet ediyorsak Diyadin’e de aynı şekilde hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Ben başta İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde Dilovası olarak sizlere katkı sağlayacağız. Ben de söz verdim. Bu bayrak, bu Millet hepimizin” ifadelerini kullandı.

“MAALESEF ACI BİR TABLO VARDI”

Toltar’ın ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Benim buraya üçüncü gelişim olmuş. 8 aydır geliyoruz. İlk geldiğimde Diyadin’e geldiğimde çok güzel bir hastane, okullar, devletin binaları iyi ama belediyecilik açısından maalesef acı bir tablo vardı. Bizler danışman olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapılıyor. Yıllarca eksik olan şeyler hemen 6 ayda 1 senede bitmiyor. Şu anda şantiye görüntüsü iki ayda çok farklı bir görünüme bürünecek. Biz belediye olarak gelir gelmez çocuklarımıza yönelik Diyadin Çocuk dergimizi bastırarak 5 bin çocuğumuza dağıttık. İki tane çorba çeşmesi yaptık. Biri faaliyette diğeri açılacak. Mesire alanı projemiz var. Bugün çalışmalar başladı. 10 dönümlük alanda mesire alanımız hizmete açılacak” dedi.

“YAVRULARIMIZ EKSİKLİK ÇEKMEYECEK”

Projeleri anlatmaya devam eden Doğan bin 680 bisiklet dağıttıklarını ve 1 milyona yakın maliyeti olduğunu belirterek, “Bunları buradaki insanları sevdiğimiz için yapıyoruz. Bu Çocuklar bizim çocuklarımız. Diyadin İzmit demek buranın bir çakıl taşı bile bizim için çok önemli. Buradaki vatandaşımız bizim için birinci sınıftır. Üzüntü de sevinçte hep birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Devletimiz güçlü bir devlettir. Biz istiyoruz ki buradaki yavrularımız eksiklik çekmesin. Kaybedilen yılları oldu. Ama o günler bitti tükendi. Bizler İzmit’ten kardeşleriniz olarak sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Her şey çok daha güzel olacak” dedi. Doğan konuşmasının sonunda vatandaşlara pişmaniyeyi tanıttı. Selin BECER