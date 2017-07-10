Hep spor hep spor nereye kadar?

Tolga Havuç

Sevgili okurlar, kendisini mesleğine adamış bir spor adamı olarak sporun bana göre en bakir kaldığı eksik yönü; toplumla entegrasyon sorunudur…

Deyim yerindeyse spor camiası içerisinde -kendine münhasır- diye tabir edebileceğim bir düşünce tarzı oluşmuş!

Bence son derece yanlış bir düşünce tarzı olduğunu düşünüyorum çünkü sporun kendi iç dinamizmi; farkındalığı, sosyal entegrasyonu ve toplumsal duyarlılığı yapısında barındırır…

O yüzden profesyonel bir spor adamı olarak her gün farklı meslek guruplarıyla yâda hiçbir ayrım gözetmeksizin farklı statüde olan herkesle bir araya geliyorum, özellikle davet edildiğim her yere de gitmeye gayret ediyorum…

Nebiye Ablayı ve Çalışma Arkadaşlarını Tebrik Ediyorum!..

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimizin değerli üyesi Nebiye Azak ablamız ile geçen gün telefonda görüştüm…

Özellikle ikamet ettiğim Kandıra/Kefken köyümüzün muazzam fotoğraflarını görünce kendine bir Kandıralı olarak teşekkür ettim…

Konuyu hemen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’e ileterek fotoğrafların belediye arşivine alınması gerektiğini hatta ileride birçok yazılı ve görsel kanallarda bölgemizin tanıtımı için kullanılabileceğini söyledim…

Nebiye Azak ablamızın üyesi olduğu Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin 1Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle 41 Avm’de açmış olduğu resim sergisine davetini kırmayarak gidip, tüm resimleri inceledim…

Ve harika resimler gördükten sonra dedim ki; ilimizde bu alanda son derece değerli usta isimler var, kendilerinden daha çok destek almalı ve yararlanmalıyız!..

Kocaeli Anneleri Güzel İşler Yapıyor!..

Açıkçası bende daha yeni tanıyorum Kocaeli Anneleri’ni…

Kuruculuğunu Hande Kaya hanımefendinin yapmış olduğu Kocaeli Anneleri Facebook sayfasının duyduğum kadarıyla binlerce anne üyesi var!..

Hande hanım kurmuş olduğu paylaşım platformuyla 13 mayıstaki gecemize de büyük destekler sağlayarak bizleri onure etti…

Aynı zamanda eşi Hasan Kaya beyi de iş dünyasından tanıyor, çok değerli bir insan olduğunu biliyorum…

Kurucusu olduğum Kocaeli cimnastik camiamız adına Kocaeli Annelerine ve Hande hanıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum…

Kaymakam Beyin Maşallahı Var!..

İzmit Kaymakamımız sayın Ersin Emiroğlu çok farklı bir bürokrattır…

İzmit’e geldiği günden beri kendisini tanır ve takip ederim…

Sayın Kaymakamımız herkese yardımcı olur olmasına ama en önemli özelliği bana göre güler yüzlü olması ve tam bir İzmit aşığı…

Birde İzmit Belediyemizin büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği ‘Spor Şurası’ programında; neden milli sporcular sadece Besyo okuyor, bence diğer fakültelerde de okumalı dediğini hatırlıyor, halen hafızamın bir köşesinde saklıyorum…

İşte ailelerin çok küçük yaşlarda bile çocuklarını spora başlatması, yönlendirmesi, sporun gelişmesi, sporun ebedi ve muasır kalması için büyük bir neden kaynağı olduğunu düşünüyorum sayın Kaymakamımızın bu düşüncesini…

Tabi Kaymakamımızı konuşurken özellikle belirtmeden geçemeyeceğim!

Kendisini sosyal projelere adamış çok değerli bir eşi var Kaymakam beyin!..

Değerli eşi Zeynep Emiroğlu hanımefendi de yapmış olduğu çalışmalarla ve projelerle tam bir İzmit sevdalısı…

Kısacası İzmit, Emiroğlu ailesine çok şey borçlu lakin başka bir köşe yazımda daha geniş yer vereceğim sevgili Emiroğlu ailesine…

Kefken’in Başarılı Muhtarı Zeynel amca!..

Kandıra/Kefken köyü Muhtarımız Zeynel Abidin Ekrem göreve geldiği günden beri canla başla çalışıyor, üretiyor…

Özellikle yaz ayında Sakarya-Kocaeli-İstanbul üçgeninde kalan Kefken sahillerini idare etmek, gelen herkesin derdine ilaç olmak çok kolay bir iş değildir…

Zeynel amca özellikle yetkililerle irtibat halinde ve bölge halkıyla da yetkililer arasında köprü olmuş durumda…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun bölgemize yapmış olduğu yatırımlarla mavi bayraklı plajlar kazanan Kefken sahilleri her geçen gün potansiyelini arttırıyor…

Kefken Muhtarımız Zeynel amca da yapılan çalışmaların takipçisi, projelerinde destekçisi olarak başarıyla görev yapıyor…

Haydi Kefken sahillerine…