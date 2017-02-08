Derince Sağırlar Derneği ve Spor Kulübü ile Anadolu Sağırlar Federasyonu’nu ağırlayan Ali Haydar Bulut, “Hepimiz engelli adayıyız” dedi.

Derince Sağırlar Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Engin Kaya, Anadolu Sağırlar Federasyonu Başkanı Yunus Bayraktar ve İşaret Dili Eğitmeni Gülden Sıkı, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u ziyaret etti. Derince Belediye Demirspor Başkanı Cevat Aygün’ün de hazır bulunduğu toplantıda engelli bireylerin en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Bulut, “Engelli kardeşlerimizin mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri ve yüzlerinin gülmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli bireylerimizin mutluluğu bizleri de sevindiriyor” dedi.

“HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ”

Her vatandaşın birer engelli adayı olduğunu aktaran Başkan Bulut, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı özel kardeşlerimizi anlamalı ve onların sosyalleşmesi, eğitim görmesi ve daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için çabalamalıyız. Bundan dolayı bizler daima elimizi taşın altına koymaya hazırız” şeklinde açıklamada bulundu.