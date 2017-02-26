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Her ay 150 ton cam toplanıyor

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Her ay 150 ton cam toplanıyor
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şehrin 135 noktasına cam kumbaraları konulduğunu belirtti

CAMIN YÜZDE 100’Ü GERİ DÖNÜŞÜYOR

Yetkililer, camın yüzde yüzünün geri dönüştürülebildiğini de ifade ederek” doğada bazı maddelerin tamamı dönüştürülemezken camın tamamı kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden dönüştürülebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, geri dönüşmüş camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. Bir şişe geri dönüşümünden sağlanan enerji, bir televizyonu bir buçuk saat çalıştırmak için yeterlidir. Cam kum, soda ve kireç olmak üzere 3 maddeden oluşmaktadır. . Bu malzemeler, 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Cam üretiminde ortaya çıkan gazlar ve sıvı atıklar mutlaka filtre ve arıtma işlemlerinden geçmektedir. Yüzde 100 oranında geri dönüşlü olan cam, çevreden toplanıp, renk ayrımı, temizleme, yıkama ve öğütme işlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır. Bu işlem sonsuza kadar sürebilir. Bu süreçten sonra erimeye hazır hale gelen kırık camlar, camı oluşturan kum, kireç ve sodadan daha düşük sıcaklıkta erir. Kırık camların eritilmesi ve yeniden değerlendirilmesi, asıl süreçten daha az enerji kullanılmasını sağlamaktadır. Hammadde kullanımı yerine geri dönüştürülerek üretilen cam, üretimi sırasında neden olunan hava ve su kirliliğini azaltmaktadır. Kullandığımız her üç cam ambalajdan en az biri, geri kazanılan camdan yapılmıştır. Camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminde yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketimin de ise yüzde 80 azalma olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştular.

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