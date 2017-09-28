Her şey çok güzeldi

Süper Lig'de 1992 yılında karşı karşıya gelen Kocaelispor ile Aydınspor arasındaki dostluk önceki günkü maçta da sürdü

Karşılaşma öncesi Aydınspor taraftarı “Kocaelisporlu kardeşlerimize kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar dileriz” diyerek güzel bir adım attı ve Kocaelispor taraftarını Aydın’da çok iyi karşıladı. 1992’deki maçı Kocaelispor 6-0 kazanmış ve Aydınlılar şehir çıkışına kadar balkonlara çıkıp Kocaelispor’u alkışlamıştı.

ENVER GÜLER TEŞEKKÜR ETTİ

Yine başarılı ve sorunsuz deplasman organizasyonu yapan Enver Güler “Kendimizi evimizde gibi hissettik. Aydınsporlulardan Allah razı olsun. Biz de kendilerini en iyi şekilde karşılayacağız ve uğurlayacağız” ifadesini kullandı. Güzel görüntüler bunun ile de bitmedi. Kocaelispor ile Aydınspor taraftarı bir birine tezahürat yaparken, iki takım futbolcuları da tribüne davet edilerek alkışlandı. Maç öncesi Aydınspor taraftarı Kaptan Hamza’ya çiçek takdim etti. Maçın sonlarına doğru Aydınspor taraftarı Kocaelispor’u oynadığı iyi futboldan ötürü alkışlarken, Yeşil Siyahlıları Kocaeli’yi en iyi şekilde uğurladı.