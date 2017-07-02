Yeni sezona güçlü bir yönetim ile hazırlanan İzmit Gençlerbirliği, etkin bir kadro kurup kısa vadede başarılı olmak istiyor.

Alt yapısı güçlü olan İzmit GB’de geleceğin gençlerini yönlendirecek ve onlara ağabey olacak kişiler yönetime dahil edildi. Genel Kaptan Zafer Durmaz “Aramıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Her şey genç nesil için, her şey İzmit Gençlerbirliği için yeni sezon hayırlı uğurlu olsun” dedi.