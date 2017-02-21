Her şey huzur için

Haluk Ulusoy

20’ li yaşlarımda,

Kral da benim, sultan da benim, der

Üstelik;

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Diyerek dalga geçerken…

Bir gün akıllı bir kadın girdi hayatıma,

Ve dedi ki;

Sen kralsın doğru, zaten bende seni bu yüzden seçtim.

Ama unutma ben de bundan böyle kraliçeyim. (!)

Ve devam etti,

Elbette hür yaşamak lazım, ama bunu birlikte hayata karşı yapalım.

Zincir vurmak mı oda ne?

Koş! Daha hızlı koş, sen evi, bizi merak etme.

Sen, işine bak, çalış hayallerimizin arkasından gidebilmemiz için çalış.

Akıl = doğru karar ve o gün, bugün, huzurlu bir hayat. Teşekkür ederim sevgili eşim, hayat arkadaşım.

Beyler, bayanlar var mı bu hayattan, huzurdan başka bir beklentisi olan?

Haydi kendimizi kandırmayalım, herkesin aslında farkında olmadan istediği tek şey huzura ulaşmak değil mi?

***

Toplumsal motorumuzun yakıtı, yüksek oktanlı ;

Aslansın sen ,

Koçum benim,

Hangi çılgın sana zincir vurabilir ki ,

Kim tutar seni,

Yakışıklım ,

Adam gibi adamsın ,

Sultanım benim ,

Prensim / prensesim ,

Evimin direği,

Yuvayı dişi kuş yapar ,

Kraliçem ,

Delikanlı adam,

gibi DOĞAL GAZ türevleridir. Yanlış mıyım ?

Aslında bizler son derece nayiv!, kalpleri yumuşak ve çalışkan insanlarız. İyiye veya kötüye doğru yönlendirildiğimizde önümüzde kimse duramaz. Neden mi? Çünkü bizim motorlarımız doğal gazla çalışır.

Yani doğru motive edersek ve doğru yönlendirirsek, hedefleri akıl ile tespit edersek hiçbir güç TÜRK milletinin önünde duramaz.

Ben sosyolog falan değilim ama hayatım boyunca çalıştım, istihdam yarattım, ürettim, sattım, vergi ödedim insanımızın yapısını öğrendiğimi ve tanıdığımı düşünüyorum.

Peki ya bizi yöneten ve yönetmeye aday olan politikacılar bunları bilmiyor mu?

Biliyorlar elbette, bilmez olurlar mı?

Bildikleri için bizi istedikleri gibi yönlendiriyorlar ve bizden istediklerini alıyorlar. Fakat bir problem var, politikacılar toplumdan istediklerini yani “oy”u alıyorlar almasına da sonucunda, onlar huzurlu, biz huzursuz oluyoruz. Peki ama neden?

Bizi idare eden veya etmeye aday olan insanlardan biz ne istiyoruz? Aslında tek kelime ile tek isteğimiz var “HUZUR”.

Huzurlu bir hayat bizim için, huzurlu bir hayat çocuklarımız için, huzurlu bir gelecek ülkemiz için. Yanlış mıyım ?

Peki, neden HUZUR’lu bir yaşamı bize çok görüyorlar?

Sorsanız çalışma amaçlarının bizim huzurumuz olduğunu söylerler. Desek ki, tamam kardeşim olmadı sağ ol, ama ben huzursuzum hadi buraya kadar sen git desen giderler mi, ASLA gitmezler.

Birde üstüne üstlük huzuru sadece ve sadece kendilerinin verebileceğini her ne olursa olsun iddia etmeye devam ederler.

Komik değil mi?

Peki neden, politikacılar bize hiç huzur vermezler?

Bence, huzur verirlerse işleri biter, bize “huzur” vaat edip onlara muhtaç olduğumuz duygusu sürekli yaratmaları lazım… Vaatler ve şark kurnazlığı da onların motorlarının yakıtı.

Önce çaktırmadan huzursuzluk yaratıp , sonra da huzur getiren olarak toplumdan saygı görmek onlara huzur veriyor.

Aslında huzursuzluğun tek kaynağının kendileri olduklarını bildikleri için, bizim aramızdan çıkmış olmalarına rağmen seçilir seçilmez bir koruma ordusu ile dolaşmaya başlıyorlar…

Kendi huzurları için bizlerden toplanan vergileri harcarken hiç çekinmeden harcıyorlar ve sonra da bizim huzurumuz için Hz. Ömer’in adaletinden bahsediyorlar…

Huzur aslında İslam dininin öğretisidir, cenneti vaat eder. Allah’ın affediciliği huzurdur ve Mevlana’nın felsefesi huzuru vaat eder. Bu fevkalade hasletler artık bizim genetiğimizde var.

Hz. Mevlana’nın dediği gibi, kim olursan ol, gel,

fikrin, ırkın, soyun, rengin, dinin, mezhebin ne olursa olsun sende gel.

Amacımız huzur bulmak ve huzurlu yaşamak!

Umut, insanı geleceğe bağlar. Umut etmekten ve huzuru aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bir gün, elbet bir gün… Başı bağlı kıza da, mini etek giymiş kıza da, sakallı ve sakalsız erkeklere de, içki içene de, namaz kılana da, hayır diyene de, evet diyene de, HUZUR’la ve GÜVEN’le bakacağız , toplumsal huzurumuz için farklılıkları hoş göreceğiz.

Çünkü aslında Adem ile Havva’dan olan bizler biriz, biz tekiz, biz hepimiz, bir tek ama bir tek Allah’a hesap vereceğiz. O gün için hazırsak huzurluyuz. Ama ya hazır değilsek…

Ya bütün yetişkinlik hayatımızı yalan – dolanla , iftira ve gıybet ile, özellikle insanların hassas duygularından istifade ederek geçirdiysek…..

Sizce huzur bulmamız mümkün mü ?

Yok başka yerin lütfu ne yazdan , ne de kıştan

Bir tatlı HUZUR almaya geldik Kalamış’tan….



Yok zerre teselli, ne gülüşten, ne bakıştan

Bir tatlı HUZUR almaya geldik Kalamış'tan …..

Behçet Kemal Çağlar



