Eda Karatuğ ve Göksel Baktagi ile birlikte tarihin satır aralarında kalanların konuşulacağı söyleşi 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşecek. 27 Şubat Pazartesi saat 19:30 da başlayacak olan söyleşiye tüm Gebzeliler davetli.
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Heredot Cevdet Kocaeli'ye geliyor
Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Kaçan (Heredot Cevdet) “Tarihin Satır Araları” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya gelecek.
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Heredot Cevdet Kocaeli'ye geliyorGebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Kaçan (Heredot Cevdet) “Tarihin Satır Araları” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya gelecek.
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