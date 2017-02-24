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Heredot Cevdet Kocaeli'ye geliyor

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Heredot Cevdet Kocaeli'ye geliyor
Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Kaçan (Heredot Cevdet) “Tarihin Satır Araları” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya gelecek.

Eda Karatuğ ve Göksel Baktagi ile birlikte tarihin satır aralarında kalanların konuşulacağı söyleşi 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşecek. 27 Şubat Pazartesi saat 19:30 da başlayacak olan söyleşiye tüm Gebzeliler davetli.

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