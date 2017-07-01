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Hereke Anadolu Lisesi’nde çalışma

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Hereke Anadolu Lisesi’nde çalışma
Körfez Belediyesi, eğitime verdiği desteği her alanda sürdürüyor. Öğrencilerin daha güzel şartlarda eğitimini sağlamak adına Hereke Anadolu Lisesi’ne istinat duvarı yapılıyor

Körfez Belediyesi, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Hereke Anadolu Lisesi’nin bahçesinde istinat duvarı için çalışmalarını başlattı. Duvar tamamlandığında okulun bahçesindeki kullanım alanı artacak ve daha güvenli hale gelecek.

 

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kentin her köşesinde eğitime ve spora destek olmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Öğrencilerimizin en güzel şekilde yetişmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların eğitimlerini daha güzel ve daha rahat mekanlarda sürdürmeleri başarılarına da yansıyacaktır” ifadelerini kullandı. Okul yöneticileri de taleplerine hızlı cevap veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti.

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