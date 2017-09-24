Hereke sahiline dalgakıran

Körfez Belediyesi, Hereke sahilinde çevredeki yapıların fırtınalı havalarda etkilenmemesi için 50 metre uzunluğunda dalgakıran yapımı için çalışma başlattı

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile Hereke sahilindeki yapıların fırtınalı havalarda zarar görmemesi için dalgakıran yapılıyor. Çalışma, Hereke Marina yanındaki yaklaşık 1 dönümlük alanda gerçekleştiriliyor. 50 metre uzunluğuna olacak dalgakıran için bin ton taş kullanılacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların devam ettiğini belirterek, dalgakıran tabanda yaklaşık 20 metre, üstte 10 metre genişliğinde olacak” ifadelerini kullandı.