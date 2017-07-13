Hereke ve Güneş Kukul’un peşinde

İlimizin başarılı forvetlerinden Mehmet Utku Kukul geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Demirspor’da forma giymişti

Başarılı forveti elde edilen bilgilere göre Kocaeli Güneşspor ve Hereke Yıldızspor çok istiyor. Güneşspor önümüzdeki sezon BAL’a çıkmak için takım kurarken, Hereke’de ise henüz bir atak görülmüş değil. Mehmet biraz daha zamanın geçmesini beklemeyecek ve gelen teklifleri değerlendirecek.