Hereke Yıldız, Vitra’yı ağırlıyor

Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki maç 14.00’da başlayacak. Hafta arasında Abdurrahman Kırmacı ve Mustafa Çelik’in ayrılması ile kan kaybeden Kırmızı Yeşilli ekip Vitra maçını kazanıp, ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Ancak Hereke’nin ligde kalması için Gebze ya da Çayırova’nın üst lige çıkması gerekiyor. Gebzespor sahasında Uzunköprüspor ile oynarken, Çayırova ise Sultangazi deplasmanında ter dökecek.
BAL 12. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Ergene Velimeşe
18
11
5
2
42
16
38
2
Çorluspor 1947
18
9
7
2
31
11
34
3
Gebzespor
17
9
5
3
25
16
32
4
Edirnespor
18
8
7
3
39
14
31
5
Sultangazispor
17
9
4
4
34
17
31
6
Çayırovaspor
18
9
3
6
25
17
30
7
Kartal Bulvarspor
17
8
3
6
40
22
27
8
Uzunköprüspor
18
6
7
5
30
20
25
9
Bozüyük Vitraspor
17
6
5
6
24
23
23
10
Vefa
18
5
3
10
21
54
18
11
Körfez Bld.Hereke Yıldız
18
4
3
11
20
33
15
12
Bayrampaşa Tunaspor
17
2
5
10
12
36
11
13
Lüleburgaz Yıldırım
19
0
1
18
8
72
-2
-3
BUGÜNÜN MAÇLARI
Bayrampaşa Tunaspor
Çorluspor 1947
Ergene Velimeşe
Kartal Bulvarspor
Gebzespor
Uzunköprüspor
HEREKE YILDIZ
Bozüyük Vitraspor
Sultangazispor
Çayırovaspor