Hereke Yıldız, Vitra’yı ağırlıyor

Bölgesel Amatör Lig 12. Grup’taki temsilcimiz Hereke Yıldızspor, Bozüyük Vitraspor’u konuk edecek.

Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki maç 14.00’da başlayacak. Hafta arasında Abdurrahman Kırmacı ve Mustafa Çelik’in ayrılması ile kan kaybeden Kırmızı Yeşilli ekip Vitra maçını kazanıp, ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Ancak Hereke’nin ligde kalması için Gebze ya da Çayırova’nın üst lige çıkması gerekiyor. Gebzespor sahasında Uzunköprüspor ile oynarken, Çayırova ise Sultangazi deplasmanında ter dökecek.

BAL 12. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Ergene Velimeşe 18 11 5 2 42 16 38 2 Çorluspor 1947 18 9 7 2 31 11 34 3 Gebzespor 17 9 5 3 25 16 32 4 Edirnespor 18 8 7 3 39 14 31 5 Sultangazispor 17 9 4 4 34 17 31 6 Çayırovaspor 18 9 3 6 25 17 30 7 Kartal Bulvarspor 17 8 3 6 40 22 27 8 Uzunköprüspor 18 6 7 5 30 20 25 9 Bozüyük Vitraspor 17 6 5 6 24 23 23 10 Vefa 18 5 3 10 21 54 18 11 Körfez Bld.Hereke Yıldız 18 4 3 11 20 33 15 12 Bayrampaşa Tunaspor 17 2 5 10 12 36 11 13 Lüleburgaz Yıldırım 19 0 1 18 8 72 -2 -3

BUGÜNÜN MAÇLARI