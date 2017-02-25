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Hereke Yıldız, Vitra’yı ağırlıyor

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Hereke Yıldız, Vitra’yı ağırlıyor
Bölgesel Amatör Lig 12. Grup’taki temsilcimiz Hereke Yıldızspor, Bozüyük Vitraspor’u konuk edecek.

Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki maç 14.00’da başlayacak. Hafta arasında Abdurrahman Kırmacı ve Mustafa Çelik’in ayrılması ile kan kaybeden Kırmızı Yeşilli ekip Vitra maçını kazanıp, ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Ancak Hereke’nin ligde kalması için Gebze ya da Çayırova’nın üst lige çıkması gerekiyor. Gebzespor sahasında Uzunköprüspor ile oynarken, Çayırova ise Sultangazi deplasmanında ter dökecek.

 

BAL 12. GRUP PUAN DURUMU

       TAKIMLAR                                O    G     B  M     A    Y      P

1

Ergene Velimeşe

18

11

5

2

42

16

38

 

2

Çorluspor 1947

18

9

7

2

31

11

34

 

3

Gebzespor

17

9

5

3

25

16

32

 

4

Edirnespor

18

8

7

3

39

14

31

 

5

Sultangazispor

17

9

4

4

34

17

31

 

6

Çayırovaspor

18

9

3

6

25

17

30

 

7

Kartal Bulvarspor

17

8

3

6

40

22

27

 

8

Uzunköprüspor

18

6

7

5

30

20

25

 

9

Bozüyük Vitraspor

17

6

5

6

24

23

23

 

10

Vefa

18

5

3

10

21

54

18

 

11

Körfez Bld.Hereke Yıldız

18

4

3

11

20

33

15

 

12

Bayrampaşa Tunaspor

17

2

5

10

12

36

11

 

13

Lüleburgaz Yıldırım

19

0

1

18

8

72

-2

-3

 

BUGÜNÜN MAÇLARI

 

Bayrampaşa Tunaspor

Çorluspor 1947

 

Ergene Velimeşe

Kartal Bulvarspor

 

Gebzespor

Uzunköprüspor

 

HEREKE YILDIZ

Bozüyük Vitraspor

 

Sultangazispor

Çayırovaspor

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