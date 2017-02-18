Hereke’nin rakibi Kartal Bulvar

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor geçtiğimiz hafta sahasında Vefa’ya 2-1 kaybetti ve çok büyük bir yara aldı.

Körfez temsilcisi yarın deplasmanda Kartal Bulvarspor’a konuk olacak. Sezonun ilk maçında iyi oynadığı ancak 1-0 kaybettiği rakibi karşısında kazanmak zorunda olduğunu bilerek hareket eden Hereke Yıldız, İstanbul’a galibiyet parolası ile gitti. Kartal Mimar Kubilay Köse Stadı’ndaki maç saat 14.00’da başlayacak. Cezası sona eren sağ bek Eray Deniz bu maçta forma giyebilecek. BAL 12. GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Ergene Velimeşe 17 10 5 2 35 15 35 2 Çorluspor 1947 17 9 6 2 29 9 33 3 Gebzespor 17 9 5 3 25 16 32 4 Sultangazispor 16 9 3 4 32 15 30 5 Edirnespor 17 7 7 3 35 12 28 6 Çayırovaspor 17 8 3 6 22 17 27 7 Kartal Bulvarspor 16 7 3 6 37 21 24 8 Uzunköprüspor 17 6 6 5 30 20 24 9 Bozüyük Vitraspor 16 6 5 5 22 19 23 10 HEREKE YILDIZ 17 4 3 10 19 30 15 11 Vefa 16 4 3 9 17 47 15 12 Bayrampaşa Tuna 16 2 4 10 12 36 10 13 Lüleburgaz Yıldırım 17 0 1 16 8 66 -2 -3 18. HAFTANIN PROGRAMI – SAAT 14.00 Bozüyük Vitraspor Edirnespor Çorluspor 1947 Sultangazispor Kartal Bulvarspor Körfez Bld.Hereke Yıldız Uzunköprüspor Bayrampaşa Tunaspor