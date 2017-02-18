Hereke’nin rakibi Kartal Bulvar

Körfez temsilcisi yarın deplasmanda Kartal Bulvarspor’a konuk olacak. Sezonun ilk maçında iyi oynadığı ancak 1-0 kaybettiği rakibi karşısında kazanmak zorunda olduğunu bilerek hareket eden Hereke Yıldız, İstanbul’a galibiyet parolası ile gitti. Kartal Mimar Kubilay Köse Stadı’ndaki maç saat 14.00’da başlayacak. Cezası sona eren sağ bek Eray Deniz bu maçta forma giyebilecek.
BAL 12. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Ergene Velimeşe
17
10
5
2
35
15
35
2
Çorluspor 1947
17
9
6
2
29
9
33
3
Gebzespor
17
9
5
3
25
16
32
4
Sultangazispor
16
9
3
4
32
15
30
5
Edirnespor
17
7
7
3
35
12
28
6
Çayırovaspor
17
8
3
6
22
17
27
7
Kartal Bulvarspor
16
7
3
6
37
21
24
8
Uzunköprüspor
17
6
6
5
30
20
24
9
Bozüyük Vitraspor
16
6
5
5
22
19
23
10
HEREKE YILDIZ
17
4
3
10
19
30
15
11
Vefa
16
4
3
9
17
47
15
12
Bayrampaşa Tuna
16
2
4
10
12
36
10
13
Lüleburgaz Yıldırım
17
0
1
16
8
66
-2
-3
18. HAFTANIN PROGRAMI – SAAT 14.00
Bozüyük Vitraspor
Edirnespor
Çorluspor 1947
Sultangazispor
Kartal Bulvarspor
Körfez Bld.Hereke Yıldız
Uzunköprüspor
Bayrampaşa Tunaspor