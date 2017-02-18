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Hereke’nin rakibi Kartal Bulvar

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Hereke’nin rakibi Kartal Bulvar
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor geçtiğimiz hafta sahasında Vefa’ya 2-1 kaybetti ve çok büyük bir yara aldı.

Körfez temsilcisi yarın deplasmanda Kartal Bulvarspor’a konuk olacak. Sezonun ilk maçında iyi oynadığı ancak 1-0 kaybettiği rakibi karşısında kazanmak zorunda olduğunu bilerek hareket eden Hereke Yıldız, İstanbul’a galibiyet parolası ile gitti. Kartal Mimar Kubilay Köse Stadı’ndaki maç saat 14.00’da başlayacak. Cezası sona eren sağ bek Eray Deniz bu maçta forma giyebilecek.

 

BAL 12. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                                  O     G    B   M     A     Y      P

1

Ergene Velimeşe

17

10

5

2

35

15

35

 

2

Çorluspor 1947

17

9

6

2

29

9

33

 

3

Gebzespor

17

9

5

3

25

16

32

 

4

Sultangazispor

16

9

3

4

32

15

30

 

5

Edirnespor

17

7

7

3

35

12

28

 

6

Çayırovaspor

17

8

3

6

22

17

27

 

7

Kartal Bulvarspor

16

7

3

6

37

21

24

 

8

Uzunköprüspor

17

6

6

5

30

20

24

 

9

Bozüyük Vitraspor

16

6

5

5

22

19

23

 

10

HEREKE YILDIZ

17

4

3

10

19

30

15

 

11

Vefa

16

4

3

9

17

47

15

 

12

Bayrampaşa Tuna

16

2

4

10

12

36

10

 

13

Lüleburgaz Yıldırım

17

0

1

16

8

66

-2

-3

 

18. HAFTANIN PROGRAMI – SAAT 14.00

 

Bozüyük Vitraspor

Edirnespor

 

Çorluspor 1947

Sultangazispor

 

Kartal Bulvarspor

Körfez Bld.Hereke Yıldız

 

Uzunköprüspor

Bayrampaşa Tunaspor

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