Herkes Bahçecik Damlarspor’u konuşacak!

İlimiz bu sezon yeni bir kulübü tanıyacak.

Başiskele’ye bağlı Bahçecik’in Damlar Mahallesi’nde fırtına gibi bir takım kuruldu. Hemen hemen tamamı arkadaş ve akraba olan futbolcular bir araya geldi ve kurdukları kulübün adına Bahçecik Damlarspor denildi. Bir dönem Kocaelispor’da forma giyen, ilimizin kıdemli kademeli futbolcularından Şaban Serin’in de 5 yıl sonra sahalara döneceği takımda öncelikli hedef Bahçecik’i en iyi şekilde temsil etmek.

YILLAR SONRA DÖNÜYORLAR

Bahçecik Damlarspor’da bu sezon forma giyecek olan futbolcuların bazıları yıllar sonra yeşil sahalara dönüş yaptı. Osman Gencer 7, Fatih Tetik 6, Enis Erenoğlu ve Nihat Süer 5, Burak Azak, Şaban Serin, Eyüp Akdeniz, Yasin Kılıç, Yunus Emre Ünlü ve İsa Onur Demircan 4, Ferhat Çelikhası da 3 yıl sonra resmi maç heyecanı yaşayacak. Öte yandan kadrodaki 6 futbolcuya filiz lisans çıkarıldı. Damlarspor en çok transferini Seymen Karşıyaka’dan 8 futbolcu alarak yaptı.

İLK RAKİP KARAMÜRSEL BARBAROSSPOR

Kulübün başkanlığını iş adamı Halil Meteer yapıyor. Takımın başında ise deneyimli teknik adam Cevdet Saral yer alıyor. Haftanın 3 günü Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda antrenmanlarını yapan Damlarspor sezonun ilk maçında Karamürsel Barbarosspor ile deplasmanda karşılaşacak ve Karamürsel Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. 2. Amatör Lig F Grubu’nda yer alan Damlarspor, Karamürsel Barbaros, Ulaşlıspor, Kızderbent, Anadolu Yeniköy ve Karamürsel Akçatspor ile zirve mücadelesi verecek.Erdem ÖVÜÇ

Bahçecik Damlarspor 2016-2017 kadrosu

İSİM GELDİĞİ TAKIM

Abdullah Bolbolcu Seymen Karşıyaka

Ali Serin Seymen Karşıyaka

Bilal Gündüz Seymen Karşıyaka

Raşit Ören Seymen Karşıyaka

Selçuk Serin Seymen Karşıyaka

Şaban Serin Seymen Karşıyaka

Mert Aydın Souk Seymen Karşıyaka

Oğuzhan Yılmaz Seymen Karşıyaka

Enis Erenoğlu Kağıtspor

Eyüp Akdeniz Bahçecikspor

Fatih Tetik Seka Doğan

Ferhat Çelikhası İzmit FK

Burak Azak Gölcük Şirinköy

İsa Onur Demircan Bahçecikspor

Nihat Süer Kullarspor

Osman Gencer Harbişspor

Eren Meteer Filiz Lisans

Buğra Can Işık Filiz Lisans

Hasan Yaman Filiz Lisans

Hikmet Serim Filiz Lisans

Burhan Serim Filiz Lisans

Vesim Akcan Filiz Lisans

Yasin Kılıç Anadolu Yeniköy

Yunus Emre Ünlü İzmit Bld.