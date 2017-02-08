Herkes Bahçecik Damlarspor’u konuşacak!

Başiskele’ye bağlı Bahçecik’in Damlar Mahallesi’nde fırtına gibi bir takım kuruldu. Hemen hemen tamamı arkadaş ve akraba olan futbolcular bir araya geldi ve kurdukları kulübün adına Bahçecik Damlarspor denildi. Bir dönem Kocaelispor’da forma giyen, ilimizin kıdemli kademeli futbolcularından Şaban Serin’in de 5 yıl sonra sahalara döneceği takımda öncelikli hedef Bahçecik’i en iyi şekilde temsil etmek.
YILLAR SONRA DÖNÜYORLAR
Bahçecik Damlarspor’da bu sezon forma giyecek olan futbolcuların bazıları yıllar sonra yeşil sahalara dönüş yaptı. Osman Gencer 7, Fatih Tetik 6, Enis Erenoğlu ve Nihat Süer 5, Burak Azak, Şaban Serin, Eyüp Akdeniz, Yasin Kılıç, Yunus Emre Ünlü ve İsa Onur Demircan 4, Ferhat Çelikhası da 3 yıl sonra resmi maç heyecanı yaşayacak. Öte yandan kadrodaki 6 futbolcuya filiz lisans çıkarıldı. Damlarspor en çok transferini Seymen Karşıyaka’dan 8 futbolcu alarak yaptı.
İLK RAKİP KARAMÜRSEL BARBAROSSPOR
Kulübün başkanlığını iş adamı Halil Meteer yapıyor. Takımın başında ise deneyimli teknik adam Cevdet Saral yer alıyor. Haftanın 3 günü Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda antrenmanlarını yapan Damlarspor sezonun ilk maçında Karamürsel Barbarosspor ile deplasmanda karşılaşacak ve Karamürsel Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. 2. Amatör Lig F Grubu’nda yer alan Damlarspor, Karamürsel Barbaros, Ulaşlıspor, Kızderbent, Anadolu Yeniköy ve Karamürsel Akçatspor ile zirve mücadelesi verecek.Erdem ÖVÜÇ
Bahçecik Damlarspor 2016-2017 kadrosu
İSİM GELDİĞİ TAKIM
Abdullah Bolbolcu Seymen Karşıyaka
Ali Serin Seymen Karşıyaka
Bilal Gündüz Seymen Karşıyaka
Raşit Ören Seymen Karşıyaka
Selçuk Serin Seymen Karşıyaka
Şaban Serin Seymen Karşıyaka
Mert Aydın Souk Seymen Karşıyaka
Oğuzhan Yılmaz Seymen Karşıyaka
Enis Erenoğlu Kağıtspor
Eyüp Akdeniz Bahçecikspor
Fatih Tetik Seka Doğan
Ferhat Çelikhası İzmit FK
Burak Azak Gölcük Şirinköy
İsa Onur Demircan Bahçecikspor
Nihat Süer Kullarspor
Osman Gencer Harbişspor
Eren Meteer Filiz Lisans
Buğra Can Işık Filiz Lisans
Hasan Yaman Filiz Lisans
Hikmet Serim Filiz Lisans
Burhan Serim Filiz Lisans
Vesim Akcan Filiz Lisans
Yasin Kılıç Anadolu Yeniköy
Yunus Emre Ünlü İzmit Bld.