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Herkes Bahçecik Damlarspor’u konuşacak!

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Herkes Bahçecik Damlarspor’u konuşacak!
İlimiz bu sezon yeni bir kulübü tanıyacak.

Başiskele’ye bağlı Bahçecik’in Damlar Mahallesi’nde fırtına gibi bir takım kuruldu. Hemen hemen tamamı arkadaş ve akraba olan futbolcular bir araya geldi ve kurdukları kulübün adına Bahçecik Damlarspor denildi. Bir dönem Kocaelispor’da forma giyen, ilimizin kıdemli kademeli futbolcularından Şaban Serin’in de 5 yıl sonra sahalara döneceği takımda öncelikli hedef Bahçecik’i en iyi şekilde temsil etmek.

 

YILLAR SONRA DÖNÜYORLAR

Bahçecik Damlarspor’da bu sezon forma giyecek olan futbolcuların bazıları yıllar sonra yeşil sahalara dönüş yaptı. Osman Gencer 7, Fatih Tetik 6, Enis Erenoğlu ve Nihat Süer 5, Burak Azak, Şaban Serin, Eyüp Akdeniz, Yasin Kılıç, Yunus Emre Ünlü ve İsa Onur Demircan 4, Ferhat Çelikhası da 3 yıl sonra resmi maç heyecanı yaşayacak. Öte yandan kadrodaki 6 futbolcuya filiz lisans çıkarıldı. Damlarspor en çok transferini Seymen Karşıyaka’dan 8 futbolcu alarak yaptı.

 

İLK RAKİP KARAMÜRSEL BARBAROSSPOR

Kulübün başkanlığını iş adamı Halil Meteer yapıyor. Takımın başında ise deneyimli teknik adam Cevdet Saral yer alıyor. Haftanın 3 günü Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda antrenmanlarını yapan Damlarspor sezonun ilk maçında Karamürsel Barbarosspor ile deplasmanda karşılaşacak ve Karamürsel Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. 2. Amatör Lig F Grubu’nda yer alan Damlarspor, Karamürsel Barbaros, Ulaşlıspor, Kızderbent, Anadolu Yeniköy ve Karamürsel Akçatspor ile zirve mücadelesi verecek.Erdem ÖVÜÇ

 

Bahçecik Damlarspor 2016-2017 kadrosu

 

İSİM                             GELDİĞİ TAKIM

Abdullah Bolbolcu         Seymen Karşıyaka

Ali Serin                      Seymen Karşıyaka

Bilal Gündüz                Seymen Karşıyaka

Raşit Ören                  Seymen Karşıyaka

Selçuk Serin               Seymen Karşıyaka

Şaban Serin                Seymen Karşıyaka

Mert Aydın Souk         Seymen Karşıyaka

Oğuzhan Yılmaz         Seymen Karşıyaka

Enis Erenoğlu             Kağıtspor

Eyüp Akdeniz             Bahçecikspor

Fatih Tetik                  Seka Doğan

Ferhat Çelikhası         İzmit FK

Burak Azak                Gölcük Şirinköy

İsa Onur Demircan      Bahçecikspor

Nihat Süer                  Kullarspor

Osman Gencer           Harbişspor

Eren Meteer               Filiz Lisans

Buğra Can Işık           Filiz Lisans

Hasan Yaman            Filiz Lisans

Hikmet Serim            Filiz Lisans

Burhan Serim             Filiz Lisans

Vesim Akcan             Filiz Lisans

Yasin Kılıç                Anadolu Yeniköy

Yunus Emre Ünlü      İzmit Bld.

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