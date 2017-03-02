Hiç heveslenme komşu

3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Galip Gündoğdu yönetiminde sahasında 7’de 7 yaparken rakiplerine adeta nal toplattı. İç saha avantajını çok iyi kullanan sarı-yeşilliler, Pazar günü Sakaryaspor’a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor

3.Lig 3.Grup’un 25.haftasında sahasında Sakaryaspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, iç sahadaki üstün başarısının özgüveniyle sahaya çıkacak. Ligin 8.haftasında takımın başına geçen teknik direktör Galip Gündoğdu yönetiminde kendi sahasında çıktığı 7 maçın tamamını kazanan sarı-yeşilliler, rakip ağları 17 kez sarsarken, kalesinde 5 gol gördü.

TEK YENİLGİ BERGAMA’DAN

Kendi sahasında tek yenilgisini ligin 3.haftasında Bergama Belediyespor’a 1-0’lık skorla alan Darıca Gençlerbirliği, o günden bu yana sahasında hiç yenilmedi. Sahasında oynadığı son iki maçı son dakika golleriyle kazanarak kritik puanlar alan sarı-yeşilliler, Sakaryaspor’u da eli boş göndererek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.