Hiçbir bahanemiz yok!

Kocaelispor’da Pazar günkü Karacabey Birlikspor maçı için kentin dört bir yanında bilet satışları devam ediyor.

Yeşil Siyahlılarda hedef yarın 20 bin taraftara ulaşmak. Ancak bunu gerçekleştirmek için önünde küçük bir engel bulunuyor

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Şubat ayını bitirdiğimiz ve cemrenin düştüğü bugünlerde yarın hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek. Dahası maç günü yağmur da bekleniyor. Cuma 19, bugün de 21 derecelik sıcaklıkta hava günlük güneşlikti. Ancak yarın sıcaklık bir anda 9 dereceye düşecek. Karacabey maçında dağ tarafı (açık) kale arkası tribünlerini de doldurmayı hedefleyen Yeşil Siyahlıların “Yağmura rağmen” istediği sayıya ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor.