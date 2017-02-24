  • BIST 88.797
  • Altın 144,335
  • Dolar 3,5772
  • Euro 3,7827
  • Kocaeli : 9 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 9 °C

Hiçbir bahanemiz yok!

»
Hiçbir bahanemiz yok!
Kocaelispor’da Pazar günkü Karacabey Birlikspor maçı için kentin dört bir yanında bilet satışları devam ediyor.

Yeşil Siyahlılarda hedef yarın 20 bin taraftara ulaşmak. Ancak bunu gerçekleştirmek için önünde küçük bir engel bulunuyor

 

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Şubat ayını bitirdiğimiz ve cemrenin düştüğü bugünlerde yarın hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek. Dahası maç günü yağmur da bekleniyor. Cuma 19, bugün de 21 derecelik sıcaklıkta hava günlük güneşlikti. Ancak yarın sıcaklık bir anda 9 dereceye düşecek. Karacabey maçında dağ tarafı (açık) kale arkası tribünlerini de doldurmayı hedefleyen Yeşil Siyahlıların “Yağmura rağmen” istediği sayıya ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-13’te fikstür çekimi tamam24 Şubat 2017 Cuma 10:06
  • İsmail Ejderoğlu, Nusretiye’de24 Şubat 2017 Cuma 09:48
  • Demirspor’dan savunmaya taze kan24 Şubat 2017 Cuma 09:47
  • Doğantepe, Orhan Şenmemiş’i transfer etti24 Şubat 2017 Cuma 09:23
  • Kandıra’nın gururu oldular ama kimse bilmiyor!24 Şubat 2017 Cuma 09:19
  • Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımından büyük başarı24 Şubat 2017 Cuma 08:41
  • Yıldız kızlar seriye bağladı24 Şubat 2017 Cuma 08:37
  • Silvan'daki projeye Kocaeli'den destek!24 Şubat 2017 Cuma 08:35
  • Başkan Baran şampiyonları ağırladı24 Şubat 2017 Cuma 08:33
  • İzmit’e devler geliyor24 Şubat 2017 Cuma 08:32
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim