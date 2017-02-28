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Hicran Turan mazbatasını aldı

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Hicran Turan mazbatasını aldı
Eğitim- Sen kongresinde delege ve üyelerin oyları ile göreve gelen Şube Başkanı Hicran Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatalarını 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Nurettin Temur’dan aldı

Eğitim- Sen kongresinde delege ve üyelerin oyları ile göreve gelen Şube Başkanı Hicran Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatalarını aldı. Şube Başkanlarına mazbatalarını veren 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Nurettin Temur yeni yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.

 

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Mazbata töreninde konuşan Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, “Bizim için yeni bir dönem başladı. Kocaeli Eğitim- Sen olarak bir görev devraldık. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin durumu çok kötü, karanlık günlerden geçiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu göreve talip olduk sıra bize gelmişti. Mazbatalarınızı aldıktan sonra göreve başlayacağız” dedi. Selin BECER

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