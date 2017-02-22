Hikmet Uluğbay’da örnek çalışma

Derince’de eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren Hikmet Uluğbay Ortaokulu Müdürü Suat Yazan ile Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Artar, el ele vererek okullarında imkanların daha iyi olması ve eğitimin en güzel şekilde verilmesi için gece-gündüz demeden çalışıyor. Bu ikilinin çalışması herkese örnek oluyor.