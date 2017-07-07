Hilton Garden Inn Kocaeli'de açıldı

Hilton Garden Inn, yeni bir otelle Türkiye’deki büyüme hamlesini sürdürüyor

ISTANBUL and MCLEAN, Va. – 4 Temmuz 2017 – Hilton’un (NYSE: HLT) orta ölçekli pazarda hizmet veren ödüllü markası Hilton Garden Inn, Türkiye’deki yeni oteli Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar’ın açıldığını duyurdu. Orbay Grup Kuyumculuk Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu 88 odalı otel, konuklarını ağırlamaya başladı.

İDEAL KONUM

Kocaeli’nde benzersiz bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir konuma sahip olan otel, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ve Intercity Istanbul Park’a yakınlığıyla dikkat çekiyor. Otel misafirleri, Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden Kartepe’ye ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Sapanca Gölü ile Botanik Parkı’na da kısa bir yolculukla ulaşabiliyor.

İŞ YA DA EĞLENCE...

Otelin Genel Müdürü Oğuz Karslıoğlu şöyle konuştu: Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar’ın açılışını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimize Hilton Garden Inn markasından bekledikleri sıcak ve kusursuz hizmeti sunmak için sabırsızlanıyoruz. Otelimizi iş veya eğlence amacıyla ziyaret edecek misafirlerimize unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatacağız.”

24 SAAT ATIŞTIRMALIK VE İÇECEKLER

Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar, misafirlerine tek çatı altında tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor. Otel bünyesinde yer alan Garden Grille® Restaurant’ta Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunuluyor. 24 saat boyunca hizmet veren The Pavilion Pantry® ise zengin tatlı-tuzlu atıştırmalık ve içecek seçenekleriyle misafirlere kesintisiz hizmet veriyor.

FITNESS VE SPA MERKEZİ

Seyahatleri sırasında rahatlamak isteyen konuklar, teknolojinin son imkanları kullanılarak inşa edilen fitness center’ı ve spa’yı ziyaret etme şansına sahip. Spa içerisinde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra Türk hamamı ile özel tuz masajı seçeneğini de sunan masaj odaları da bulunuyor. Oteli iş seyahatleri için tercih eden misafirler ise 120 kişilik kapasiteye sahip iki toplantı alanının yanı sıra ücretsiz Wi-Fi hizmetinden, 24 saat hizmet veren ‘business center’dan ve zengin ikramlardan yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SADAKAT UYGULAMASI

Diğer yandan Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar, Hilton’un ücretsiz müşteri sadakat uygulaması Hilton Honors kapsamında yer alıyor. Hilton Honors üyeleri, Hilton’a ait kanalları kullanarak rezervasyon yaptıklarında, firmanın 14 farklı markasına ait otellerde çeşitli fırsatlardan faydalanabiliyor. Üyeler indirimli fiyatların yanı sıra kazandıkları puanlarla ödeme yapabiliyor hatta ücretsiz konaklama imkanı yakalayabiliyor.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN...

Benzer şekilde Hilton Honors üyeleri, ücretsiz Wi-Fi hizmetinden de faydalanabiliyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için Hilton Garden Inn Kocaeli Sekerpinar web sitesini ziyaret edebilir veya +90-262-9992200 numaralı telefondan otele ulaşabilirsiniz. Hilton Garden Inn hakkında bilgi için www.hgi.com ve www.news.hgi.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.