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Hipodrom zehir yuvası çıktı!

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Hipodrom zehir yuvası çıktı!
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan hipodroma sabah saatlerinde 250 polisle yapılan baskında ele geçirilen uyuşturucu, silah ve mermilere el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvetten 250 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu araması yapılmıştı. Kartepe Hipodromu'ndaki seyis odaları ve ağıllarda narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Baştan sona polis kameralarıyla havadan ve karadan görüntülenen operasyonda, hipodromun çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yaklaşık 1 saat süren aramalar sonrasında uyuşturucu madde, silah ve mermi bulunduran 7 kişi gözaltına alındı. 7 zanlı, hastane kontrollerinin ardından sorgularının yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekiplerinin operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

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