Hakan Yağcıoğlu

Bu kentte alnı açık gezebilmek ne güzel…

Ne doğal…

Ne özgür…

Dün gördüm onu…

Beraber top bile oynamıştık Kağıtspor’da…

Başı öne eğikti…

Hırsızlıktan resmi hüküm giymişti…

Yüzüme bakamadı...

Ben ise gözlerinin ta içine kadar baktım, utandı…

Başını eğdi…

Çekti gitti…

Devleti soyanlardandı…

Ezik…

Büzük…

Bitik…

Biz ise ay sonu faturaları zor denkleştiren vatandaşlar…

Aslanlar gibi askerliğin yapmış…

Vergisini vermiş…

Sıradan vatandaşlar…

Sıradan olmak, hırsız olmamak ne güzel!..

…………………

Çark…

Solaaaa çark…

Marş…

Marş…

Değil benim dediğim…

Bildiğiniz rant çarkı…

Futbolcu alırsın…

Futbolcu satarsın…

Takım alırsın…

Maç satarsın…

Hele hele, bu kadar yabancı oyuncunun oynadığı liglerimizde…

Şampiyonluk ipleri menacerlerin elindeyken…

Kocaelispor’da görev alabilmek için de böylesi bir rant çarkını işletmeye çalışanlar, iki yıldır yönetime tosluyor…

Takımın huzurunu bozanlar…

Böylesi kıt kanaat geçinilen ortamda…

Başarıyı engelliyor…

Huzur lazım bu takımla…

Çomak sokmamak lazım…

Aksi halde…

Bumerang etkisine maruz kalırsınız…

…………………………

Söz…

Söz ağızdan çıkar ve çıktı mı geri döndürmek kolay değildir…

Hele hele söz verip de yapmıyorsan, üç-beş kuruşa tamah ediyorsan, senin adını ben koyamam…

Tarih koyar…

Bunun için tutamayacağınız sözleri vermeyin…

İster ticaret hayatınızda, ister spor yaşamınızda olsun…

Sözünüzü tutmazsanız, güvenilmez olursunuz…

En basitinden özgüvenini yitirirsiniz ki…

En korkuncu budur…

Belik şimdi para pul içerisinde yüzüyorsunuzdur…

Ama paranın her şey olmadığını zamanında anlarsınız…

İşte Kocaelispor ve onun ayakta kalma formülü…

Verilen sözlerin tutulması…

Ödenemeyecek rakamların söylenmemesi…

Ödemelerin öyle ya da böyle gerçekleştirilmesi…

Yanılıyor muyum?..

………………………..

Ağa’nın sözü tutulmaz…

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, bu sezon kulüpleri adım adım takip edeceğinin sözünü verdi…

Öyle ya…

Rakip gelmiş…

Hakem gelmiş…

Saha görevlisi gelmiş…

Saha komiseri gelmiş…

Sen yoksun!..

Sonra da keyif çatacaksın…

Milleti orada ağaç edecekmiş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksin…

Cezasız kalacaksın….

Yok öyle üç kuruşa beş köfte…

Bu yıl ağır para cezaları var ve ben de olayın takibindeyim…

Verilen cezaları da, sahaya çıkmayanları da, ligden sonradan çekilenleri de tek tek yazacağım…

Tehdit mi?

Evet…

………………………..

Aradığınız Şentürk’e ulaşılamıyor…

Erdoğan Şentürk…

İzmit Belediyespor Başkanı…

Siyasette yıllardır var olan genç bir isim…

Bu yıl kendisiyle ilgili haber yapmak için birkaç kez telefonla aradım ama ulaşamadım…

Sebebini bilmiyorum…

Ama sanırım geçerli bir sebebi vardır…

Ya bize küsmüştür…

Ya da numaramızı bilmiyordur…

Olabilir…

Aramaktan vazgeçtim…

Kendisi bana dönerse telefonum açık…

Ulaşabilirseniz söyleyin…

Amacım kızlara bu yıl daha da çok destek verebilmek…

Bilmem anlatabildim mi?..